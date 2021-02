Asturias cuenta con 115 proyectos por 13.800 millones para optar a los fondos europeos El consejero de Industria señala que 38 iniciativas con un valor de 4.908 millones se han remitido directamente al Gobierno central El consejero de Industria, Enrique fernández, en el Pleno / piña JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Miércoles, 3 febrero 2021, 15:44

Una de las incógnitas que más preocupaban en el ámbito autonómico, la de los proyectos asturianos que optarán a los fondos europeos de recuperación, la desveló esta mañana en el Pleno de la Junta el Consejero de Industria. O, al menos, en parte. Enrique Fernández señaló que la región cuenta ya con 115 proyectos de 45 entidades diferentes por valor de 13.800 millones de euros para optar a unas ayudas sobre las que hay depositadas muchas esperanzas por su potencial para la recuperación y la transformación económica de la región. El titular de Industria, que protagonizó la primera sesión de un pleno con su única intervención, sesión que se retomará mañana con un debate entre los grupos y la presentación de propuestas de resolución, explicó además que hay 38 iniciativas por 4.908 millones de euros que se han presentado directamente ante el Gobierno central y que afectan a la región. «Son actuaciones que se pueden solapar. Son complementarias, no se suman», señaló.

Las áreas de actividad a las que se refieren los proyectos son variadas y abarcan desde el almacenamiento energético, hasta las propuestas de producción de hidrógeno pasando por la economía circular y la movilidad sostenible. Enrique Fernández señaló que estos no son los únicos proyectos con los que cuenta Asturias, ya que otras consejerías han recibido también propuestas. «Los proyectos están en diferente grado de maduración y tienen diferente posibilidad de viabilidad», señaló Enrique Fernández, quien explicó que el Gobierno regional está atado por la confidencialidad que reclaman las empresas. «Hay que esperar a que decidan el momento y el medio para anunciar los proyectos», afirmó.

El anuncio se convirtió también en una reivindicación política en un pleno convocado a petición de IU a causa de la situación que atraviesa la industria asturiana. «Quiero desmentir que Asturias llegue tarde a ningún tren. Ya lo estamos esperando en el andén con la maleta llena de proyectos», señaló el consejero de Industria.

La intervención de Enrique Fernández partió de los acuerdos alcanzados en un pleno similar celebrado hace un año, ocho puntos con una serie de pactos que se aprobaron «sin ningún voto en contra» y sobre los que se apoyó para sacar adelante su discurso, de casi dos horas. Poniendo de relieve el especial condicionante de la pandemia, Enrique Fernández destacó la «labor titánica» llevada a cabo por el personal de la consejería e insistió en intentar desmontar una idea con la que la oposición viene insistiendo en sus ataques al Gobierno: «La defensa de la industria por parte del Gobierno ha sido continua, constante y coherente. Acusarnos de inacción no solo está injustificado sino que es injusto».

El consejero de Industria afirmó que a lo largo de este año se ha ido dando cumplimiento a los compromisos alcanzado en la Junta en el pleno de enero de 2020, tales como aumentar la colaboración público privada, incrementar la inversión en I+D, avanzar en la creación de marcos y la reivindicación de fondos de transición justa, desarrollar estrategias de sectores de futuro o avanzar en las infraestructuras relacionadas con la industria. Respecto a la situación de Alu Ibérica, Enrique Fernández defendió que el Principado viene reivindicando que se cumplan los compromisos acordados y que se revierta la venta de la planta. «No equivoquemos los culpables, que son Alcoa, Parter y Riesgo. No se les puede presuponer buena fe». Arcelor también tuvo lugar en su discurso. Enrique Fernández señaló que tanto el Gobierno central como el autonómico mantienen conversaciones «al más alto nivel» con los responsables de la empresa, incluida la familia Mittal, con la que, dijo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene contactos. «Nuestro objetivo es conjurar el riesgo cierto de deslocalización y colaborar en la descarbonización de la producción de acero».

Enrique Fernández reconoció «dificultades» para encontrar un proyecto en envergadura que pueda ser sustituto de las centrales térmicas de Lada y Soto de la Barca y afirmó que se está trabajando en la suma de varios proyectos más pequeños que puedan cumplir esa función.

Las reacciones de algunos de los partidos no tardaron en llegar. La portavoz de los populares, Teresa Mallada, considera que el discurso de Fernández es el del «orgullo del tecnócrata que piensa que mover papeles es un logro». La también presidenta de los populares cree que del discurso del consejero se deduce que no hay «objetivos concretos». «Esta política no puede sacarnos de la crisis profunda en la que estamos». La diputada de Podemos Nuria Rodríguez también se mostró crítica con el Gobierno por llevar un discurso al Parlamento regional «plano y contradictorio que adoleció de planes, objetivos y coherencia». Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, que defendió que debía haber sido el presidente del Principado, Adrián Barbón, el que interviniese, calificó el discurso de «excesivamente triunfalista» y divergente con la «realidad de Asturias. Estamos en una situación similar a la de hace un año, con los mismos problemas pero ampliados por la pandemia y porque el Gobierno central no atiende a Asturias».

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, criticó la inconcreción en cuanto a los fondos europeos. «Seguimos sin tener claro si vamos a llegar a tiempo para la presentación de proyectos competitivos que logren captar la mayor cantidad posible de los fondos Europeos», afirmó. La diputada de la formación naranja cargó además contra el hecho de que «no se ha planteado ninguna solución a corto plazo» para el problema energético de Asturias. Por su parte, el diputado de Vox, Ignacio Blanco, cree que la intervención del consejero quedó lejos de mostrar los resultados de las acciones del Gobierno. «Lejos de obtener algún resultado, ocurre todo lo contrario, porque la situación de la industria en Asturias es peor que nunca». «A nuestro juicio, la intervención de hoy ha sido simplemente un lavado de cara del PSOE propiciado por IU que veremos mañana también alabar todo el discurso del consejero, por cierto, bastante tedioso y poco conciso», añadió.