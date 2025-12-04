Asturias destina 20,1 millones para la modernación de las explotaciones agrarias El Consejo de Gobierno da luz verde a una reordenación de las plantillas de la brigada de carreteras

El Principado destinará 20,1 millones en ayudas para la modernización de explotaciones agrarias, impulsar medidas preventivas frente a la fauna salvaje y desarrollar acciones de protección ambiental. Esta partida fue aprobada este jueves en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, en la que también se autorizó la reorganización de la estructura de las brigadas de mantenimiento de carrereteras y una ayuda al Ayuntamiento de Colunga para la construcción de un muro de contención en Lastres.

Según informó el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la convocatoria de las ayudas aprobadas este jueves, cuyo crédito podría ampliarse con cinco millones adicionales si fuera necesario por el volumen de solicitudes. Los fondos se distribuyen en tres líneas diferenciadas:

Ayudas a la modernización. Dotada con 12,2 millones, se destina a inversiones en renovación o mejora de explotaciones para incrementar su productividad, garantizar la continuidad de la actividad y favorecer la incorporación de jóvenes. Las ayudas, que cubren el 40% de los costes elegibles, pueden llegar al 65%, en el caso de las explotaciones dirigidas por mujeres, las situadas en zonas de montaña o las de producción ecológica, y hasta el 80% para jóvenes o nuevos titulares.

Ayudas para la adaptación al cambio climático. Esta línea, que cuenta con un presupuesto de 3,8 millones, apoyará actuaciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso eficiente de los recursos y la mejora del bienestar animal. La subvención podrá cubrir hasta el 80% de la inversión, lo que facilitará que las explotaciones incorporen equipos que reduzcan el consumo energético y aumente la sostenibilidad.

Ayudas para el cuidado de la biodiversidad y la bioseguridad. Cuenta con 4,1 millones para respaldar actuaciones promovidas por titulares de explotaciones, agrupaciones o entidades con acuerdos de custodia del territorio. Esta línea cubrirá el 100% de los gastos, con un máximo de 40.000 euros por solicitud, para proyectos de protección del ganado frente a ataques de lobos y osos o de mejora de la sanidad animal y vegetal.

Subvenciones del Fondo Municipal de Reservas de la Biosfera

En su reunión de este jueves, el Gobierno asturiano también Aprobado una partida de 93.519 euros destinada a subvenciones del Fondo Municipal de Reservas de la Biosfera, de las que se beneficiarán 21 concejos cuyo territorio está amparado por esta figura de protección ambiental. Asturias cuenta con siete reservas de la biosfera en las que están integrados esos 21 municipios:

• Parque Nacional de los Picos de Europa.

• Parque Natural de Somiedo.

• Parque Natural de Redes.

• Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

• Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

• Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

• Parque Natural de Ponga.

El Fondo Municipal de Reservas de la Biosfera se articula como mecanismo de apoyo y cooperación con los ayuntamientos, con el objetivo de proteger los ecosistemas únicos que albergan los espacios protegidos y fomentar un desarrollo equilibrado que beneficie a las comunidades locales. Las subvenciones permiten ejecutar acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales y la mejora del patrimonio cultural

Reorganización de las brigadas de carreteras

El Consejo de Gobierno también autorizó la reorganización de las brigadas de carreteras y del parque de maquinaria del Servicio de Explotación de Carreteras. Con esta medida, el Principado avanza en la mejora del servicio público de carreteras y en la organización del empleo público para asegurar una gestión más eficaz de los recursos y una atención más ágil a la ciudadanía.

Subvención para el Ayuntamiento de Colunga

También se autorizó este jueves una subvención de 8.876 euros al Ayuntamiento de Colunga para financiar la reconstrucción de un muro de contención en la localidad de Llastres. Las lluvias torrenciales del pasado mes de mayo produjeron daños en un muro de mampostería que separa un terreno ajardinado del camino y del aparcamiento situados en el barrio de El Carmen, en la zona alta del pueblo. La ayuda del Principado, enmarcada en las iniciativas de cooperación local, apoyará la rehabilitación de esta estructura.