Más de 2.000 alumnos de 29 centros de Gijón y Oriente inician el curso sin transporte escolar Autobús escolar a Castrillón en el pasado curso. / MARIETA Educación notificó ayer, día festivo, que una «incidencia en la contratación de los acompañantes» impedía contar con este servicio en 14 municipios O. ESTEBAN / EVA FANJUL GIJÓN. Martes, 10 septiembre 2019, 01:43

El curso arranca hoy para casi 70.000 alumnos de Infantil y Primaria en toda Asturias. Pero para algunos de ellos y sus familias lo hará de forma accidentada. En la mañana de ayer, día festivo, la Consejería de Educación avisó de que hoy «no se podrá disponer de transporte escolar que requiera acompañantes, como consecuencia de una incidencia en la contratación de los acompañantes que legalmente deben viajar en los autobuses».

El problema afecta al distrito de Gijón-Oriente, que agrupa a 20 municipios, aunque la consejería asegura que no son todos los afectados. Sí lo estarán Gijón, Villaviciosa, Ribadesella, Piloña, Onís, Nava, Parres, Carreño, Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Colunga, Cangas de Onís y Bimenes, catorce concejos. Según el propio contrato que Educación publicó para adjudicar el servicio de acompañantes de transporte escolar para los cursos 2019-2020 y 2020-2021 (informado por el Servicio Jurídico del Principado en el mes de marzo), la ley obliga a prestar cuidados a todos los menores de doce años, así como todos los alumnos con necesidades educativas especiales «durante su transporte y las operaciones de acceso y abandono del vehículo así como, en su caso, la recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del recinto escolar». Hay varios centros de educación especial afectados, en Gijón y Llanes.

La consejería no ha especificado los motivos, pero la cuestión es que ayer el contrato no estaba firmado. Se espera que hoy se realice este trámite y que el servicio se restablezca mañana mismo. Desde Educación se habló con los 29 colegios afectados, «por teléfono, correo electrónico, boletín corporativo», así como avisos en la página web oficial de Educación y en sus redes sociales. La consejería no concretó cuántos alumnos podrían estar afectados, «menos de los que podría parecer», se limitaron a indicar.

Se espera que hoy se firme el contrato del servicio y éste se restablezca mañana. «Lo consideran residual pero es fundamental. Sin acompañantes no hay niños»

Pero el propio contrato de licitación del servicio incluye un anexo con toda la información detallada de cada área (municipios, colegios, rutas, recorridos por día, número de acompañantes necesarios...). Según ese documento, serían unos 2.300 los alumnos que hoy no dispondrán de transporte para acudir a clase, ya que es la cifra que la propia consejería contempla como usuarios. Se trata, es de suponer, de la estimación que Educación realiza, conforme a la experiencia de cursos anteriores.

El malestar era de esperar. Uno de los primeros en mostrarlo fue Ignacio García, de CC OO, que explica el origen del problema: «El contrato se adjudicó a una empresa pero hubo alegaciones y resultó adjudicataria otra». Todo, con tiempos más que ajustados, no ha dado tiempo a firmar ese nuevo contrato. La empresa, madrileña, no es aún por lo tanto adjudicataria definitiva y Educación ha optado «por un contrato menor con otra compañía para salvar el inicio del curso».

Sea como fuere, no ha sido posible solucionar la cuestión para toda Asturias y uno de los cuatro lotes que incluye el contrato (Oviedo, Cuencas, Avilés-Occidente, Gijón-Oriente), ha quedado sin resolver hoy.

«Consideran que es un servicio residual, pero es fundamental. Sin acompañantes no hay transporte y sin transporte no hay niños», dice Ignacio García. A todo ello se suma que este contrato, como otros de Educación, no conlleva la subrogación del personal.

Lo mismo sucede con los acompañantes de comedores escolares, donde CC OO prevé también problemas. Incidencias que también ha habido, recuerda García, en el servicio de intérpretes del lenguaje de signos.