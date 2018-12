Asturias ensayará el próximo verano en dos arenales el proyecto de 'playas sin humo' Una mujer fuma un cigarrillo en la playa de San Lorenzo. / J. PETEIRO Sanidad quiere implantar, sin multas, la medida a modo de «experiencia piloto» para sensibilizar a la población LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 10 diciembre 2018, 02:35

Galicia fue pionera en España, implantando la prohibición de fumar en algunas de sus playas. El Ayuntamiento de Baiona fue el primero en hacerlo, allá por 2012. Desde entonces la Red Gallega de Playas sin Humo no ha dejado de crecer y ya suma 79 arenales. En los últimos años el ejemplo ha ido cundiendo poco a poco por el resto del territorio nacional. Ahora es Asturias la que se suma a esta iniciativa para poner coto al tabaquismo pasivo en espacios públicos.

Aún quedan algunos meses, pero la intención del Principado es poner en marcha el próximo verano, en colaboración con algún ayuntamiento costero, una iniciativa de 'playas sin humo' similar a la de Galicia. «Tendría una finalidad de sensibilización social, por lo que no se prohibiría fumar bajo amenaza de sanción», aclara la Consejería de Sanidad, que dirige Francisco del Busto, en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares.

En esa misma contestación por escrito se concreta que la idea se pondría en marcha en una o dos playas «a modo de experiencia piloto». Cabe recordar que la ley asturiana no prohíbe fumar en los arenales. Pese a ello, el Gobierno regional los considera «lugares sensibles» en los que no estaría de más reducir, cuando no erradicar por completo, el consumo de tabaco. La idea no es tanto imponer la medida como que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de mantener los espacios naturales libres de malos humos.

El diputado de IU también ha obtenido contestación a su pregunta sobre en qué situación se encuentra la campaña de sensibilización llevada a cabo por la Consejería de Sanidad para recordar a los trabajadores, pacientes y familiares, la prohibición de fumar en los centros sanitarios y sus alrededores. A principios de este año, refiere la consejería, se llevó a cabo una encuesta entre trabajadores hospitalarios. Y aunque aún no se ha concluido el informe final, sí apunta el «desconocimiento» que reina entre el personal respecto a las ayudas para dejar de fumar que puede recibir del propio hospital. También señala la necesidad de fomentar programas de deshabituación tabáquica para estos trabajadores.

Porque, tal y como publicó EL COMERCIO el pasado mes de septiembre, pese a que la ley antitabaco de 2011 prohíbe esta práctica en «los espacios al aire libre o cubiertos» de los recintos, servicios y establecimientos sanitarios, la norma se incumple de manera reiterada pese a que los trabajadores se exponen a medidas disciplinaria y los usuarios, a ser denunciados ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. El incumplimiento de la norma conlleva multas que, en función de la gravedad de la infracción, pueden ir de los treinta a los seiscientos euros. Consciente de esta realidad, la Administración sanitaria asturiana ya ha mantenido «una primera reunión» con los servicios de prevención hospitalarios.

Siguiendo en la línea de promoción de hábitos saludables, en esta ocasión entre los jóvenes, la consejería sostiene que, dentro del nuevo Programa de Prevención y Control del Tabaquismo, se ofertará a los centros educativos formar a los alumnos en los programas 'Clase sin humo' y 'Hogares sin humo'. Además, desde los centros de salud se trabajará con este sector de la población, realizando un seguimiento a los jóvenes fumadores y animándoles a abandonar el hábito «ofreciéndoles apoyo y ayuda».