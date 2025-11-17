Asturias entra de lleno en la temporada de virus respiratorios: estos son los que más problemas están causando Los positivos de gripe se duplican en cuestión de una semana, mientras aumentan también los contagios por picornavirus, responsables de resfriados comunes y, en algunos casos, de procesos intestinales

Miriam Suárez Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:37 Comenta Compartir

Asturias está entrando de lleno en la temporada de virus respiratorios e influenza es, en este momento, una de las principales causas de infección. El patógeno de la gripe, cuya circulación se ha adelantado este año con respecto a otoños anteriores, está afectando a los mayores de 60 años, que representan el 30% de los contagios detectados por los servicios de vigilancia epidemiológica, y sobre manera a la población pediátrica. En ambos casos, grupos susceptibles de vacunación, según los protocolos de la campaña que arrancaba el pasado 14 de octubre.

El virus de la gripe que predomina actualmente es influenza tipo A, en concreto, de la cepa H1, una variedad incluida en las vacunas que administra el Servicio de Salud y que puede afectar tanto a personas como a animales, sobre todo a cerdos. Tres de cada cuatro infecciones que se están produciendo en Asturias responden, de hecho, a esta tipología gripal, que suele manifestarse con una sintomatología más repentina y severa que la gripe estacional común, provocada por la influenza B. Aunque el cuadro clínico es a menudo más intenso, los síntomas en uno y otro caso son los mismos: fiebre alta, tos, malestar general, dolor de garganta, dolores musculares y fatiga.

Según se desprende de las muestras enviadas por la red 'centinela' –médicos de Familia que colaboran con el servicio de vigilancia epidemiológica del Principado– a los laboratorios de Microbiología, los positivos por gripe A se han duplicado en la región en cuestión de una semana. «Este año circula pronto. Lo normal venía siendo en diciembre», precisan los especialistas, que ya esperan un pico gripal en la semana previa a las fiestas navideñas.

No obstante, la influenza A no es el único virus que está generando infecciones respiratorios y comparte incidencia con los llamados picornavirus, siendo el rhinovirus y el entorovirus los ejemplos más habituales. El primero es responsable del resfriado común, con síntomas como congestión y secreción nasal, estornudos, dolor de garganta y tos. El segundo, aunque asociado principalmente a procesos intestinales, también causa enfermedad respiratoria. «También están circulando con alegría los llamados adenovirus», apuntan desde el servicio de salud asturno.

Este patógeno, en concreto, se propaga todo el año y afecta especialmente a los niños, desencadenando infecciones respiratorias, conjuntivitis y diarreas. Al igual que ocurre con el resto de virus ya mencionados, puede llegar a desencadenar complicaciones graves y derivar en bronquitis o incluso neumonías.

En cuanto al coronavirus (covid-19) o el virus respiratorio sincitial (VRS), que hace dos años por estas mismas fechas llegó a provocar una gran presión asistencial en consultas de Atención Primaria y en hospitales, su presencia «está siendo anecdótica» de momento.