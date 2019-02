El examen del MIR, con tres errores en la plantilla de respuestas El ministerio afirma que subsanó las erratas y que no afectó al desarrollo de la prueba SANDRA S. FERRERÍA Lunes, 4 febrero 2019, 02:47

Los más de 15.000 aspirantes que ayer se enfrentaron a la prueba de médico interino residente (MIR) tuvieron quince minutos extra para terminar el examen debido a un error en la plantilla de respuestas.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a la hora de abrir las cajas de exámenes se detectaron «erratas puntuales» en la numeración de las preguntas en la hoja de respuestas.

Ante el duplicado de las preguntas 190 y 205, y la ausencia de la 207, desde el ministerio se subsanó el problema indicando que la pregunta 191 debía contestarse en la línea donde se repetía la 190; la pregunta 206 debía responder en la segunda 205 de la hoja de respuestas; y que la 207 correspondía con la 206 de la plantilla.

«Se hizo de forma ágil y rápidamente en los primeros momentos del examen para que los aspirantes no se vieran afectados en el normal desarrollo de la prueba», indicó el ministerio.

En el Principado, donde se presentaron más de 1.600 médicos, el director del curso MIR de Asturias, Jaime Baladrón, desconoce las consecuencias que la errata podría tener para los aspirantes. «Si se subsanó el error creemos que no habrá problema, pero tenemos que esperar a que el ministerio publique, durante la noche del lunes al martes, las respuestas provisionales», indicó.

Por su parte, Borja Ruiz, fundador de la academia Amir, tachó la situación de «lamentable». Según explicó, esto no tendría que tener consecuencias para los aspirantes pero «generó una tensión extra a los alumnos». Ruiz criticó que ni la imprenta ni el Ministerio de Sanidad revisaran la plantilla. «Yo es una cosa que no he visto en la vida», aseguró.

Las plantillas para las respuestas son comunes para todas las pruebas de Formación Sanitaria Especializada que se realizaron el sábado, por lo tanto, también afectó a Enfermería, Farmacia, Psicología, Biología, Química y Radiofísica.