¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María Luisa Rodríguez, Alberto Ruano, Juan Cadiñanos y Miguel J. Rodríguez. Álex Piña

Asturias extenderá a todas las áreas sanitarias el cribado de cáncer de cuello de útero

Salud Pública da por «consolidado» el del carcinoma de mama «que detecta el 60% de los tumores en mujeres de entre 50 y 71 años» y pide «más participación» en el proceso preventivo del de colon

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:58

Asturias no es Andalucía. El cribado de cáncer de mama «está totalmente implantado desde hace casi veinte años», con una tasa de participación «por ... encima del 73%». Una experiencia que sirve para detectar «el 60% de los cánceres de mama en la franja de edad de 50 y 71 años». Porcentaje muy superior a la detección fuera del cribado, que se queda en el 40%. Unos tumores los que detecta el cribado, además, en un momento temprano de la enfermedad. Así lo aseguró María Luisa Rodríguez, subdirectora general de Salud Pública del Principado. Lo hizo ella en una de las mesas redondas organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Asturias con motivo de la Semana Contra el Cáncer que desde el 4 al 9 de noviembre se desarrolla en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

