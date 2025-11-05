Asturias extenderá a todas las áreas sanitarias el cribado de cáncer de cuello de útero
Salud Pública da por «consolidado» el del carcinoma de mama «que detecta el 60% de los tumores en mujeres de entre 50 y 71 años» y pide «más participación» en el proceso preventivo del de colon
Gijón
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:58
Asturias no es Andalucía. El cribado de cáncer de mama «está totalmente implantado desde hace casi veinte años», con una tasa de participación «por ... encima del 73%». Una experiencia que sirve para detectar «el 60% de los cánceres de mama en la franja de edad de 50 y 71 años». Porcentaje muy superior a la detección fuera del cribado, que se queda en el 40%. Unos tumores los que detecta el cribado, además, en un momento temprano de la enfermedad. Así lo aseguró María Luisa Rodríguez, subdirectora general de Salud Pública del Principado. Lo hizo ella en una de las mesas redondas organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Asturias con motivo de la Semana Contra el Cáncer que desde el 4 al 9 de noviembre se desarrolla en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Rodríguez ofreció los datos no solo del cribado del cáncer de mama, sino de los otros dos que conforman el trío de cribados poblaciones «que diseñamos y evaluamos en la Consejería de Salud». Es decir, los de cuello de útero y colon. Respecto al primero, recordó que «llevamos trabajando desde 2022», de forma que el objetivo es llegar «a tenerlo totalmente implantado en 2026». El año próximo llegará el cribado «a las tres áreas sanitarias de las actuales ocho en las que aún no lo tenemos implantado».
Para este cáncer trabajan ya en el envío a domicilio del kit para «la auto-toma de muestras» que remitir, después, al centro de salud correspondiente.
Kits a domicilio para prevenir el cáncer de colon
En cuanto al cáncer de colon, la subdirectora hizo, como había hecho el consejero de Ciencia e Innovación en la inauguración de las jornadas, un llamamiento «a la participación». El cribado de cáncer de colon exige la participación de los pacientes, que deben recoger en su centro de salud un kit para analizar la presencia de sangre en las heces y Borja Sánchez lamentó que sea «del 32%». «Tenemos que mejorar nuestras cifras de participación», reconoció María Luis Rodríguez, ya que «entre 2015 y 2024 la media ha sido del 38%, una tasa que no llega a los estándares que se consideran aceptables por las directrices internacionales, que hablan del 40%».
Por ese motivo, considera la subdirectora que «son muy importantes jornadas como estas, para la divulgación de la necesidad de la prevención». En esa línea, para facilitar el proceso, el Principado prepara para 2026 «el envío de los kits directamente al domicilio de los pacientes, para que no tengan que pasar a recogerlo a su centro de salud». Un proceso ese que, explicó, «ya ha dado muy buenos resultados en otras comunidades autónomas».
El Centro Médico de Asturias iniciará en diciembre un proyecto de detección precoz de cáncer de mama, colon y pulmón con 'biopsias líquidas'
La Fundación Centro Médico de Asturias (FCMA) recibirá cerca de 277.000 euros de la Agencia Estatal de Investigación, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para el proyecto SCANHEALH de detección precoz del cáncer. El objetivo de este nuevo proyecto es desarrollar y validar, durante los próximos tres años, una metodología para detectar precozmente diversos tipos de cáncer, comenzando por cáncer de mama, de colon y de pulmón, a partir de biopsias líquidas.
La iniciativa se presentó como propuesta conjunta de la FCMA, la Fundación para Investigación Biomédica Hospital Gregorio Marañón, la Fundació Instituto d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) y la start-up de origen asturiano Amber Health Solutions a la convocatoria de proyectos de colaboración público-privada que se resolvió el pasado 20 de octubre, en el marco del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración.
La FCMA, vinculada al Hospital Centro Médico de Asturias y bajo el mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que la apoya anualmente desde 2008, ha establecido la detección precoz del cáncer como una de sus líneas prioritarias de investigación.
Numerosas publicaciones científico-médicas han demostrado que es posible obtener información acerca de los tumores a partir de simples muestras de sangre, similares a las necesarias para realizar cualquier analítica rutinaria. A esta metodología se la denomina «biopsia líquida». El proyecto analizará muestras de sangre de pacientes para identificar cambios en los múltiples tipos de moléculas que componen el suero y/o el plasma que puedan detectar enfermedades antes de que se presenten los síntomas. Para explorar estos cambios, el equipo investigador utilizará una técnica conocida como espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés), cuyos resultados analizarán con técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial.
Para realizar FTIR se aplica un rayo láser a una muestra y se registra cómo ésta absorbe la energía en las distintas longitudes de onda del espectro infrarrojo. Se ha demostrado que, comparando los espectros generados por esta técnica al analizar muestras de pacientes y de individuos sanos, es posible entrenar algoritmos que permiten detectar numerosas enfermedades, incluido el cáncer.
El proyecto subvencionado ahora por la Agencia Estatal de Investigación, comenzará por entrenar un primer prototipo, desarrollado previamente por Amber Health Solutions, con muestras de miles de pacientes con cáncer de mama, colon y pulmón, así como de individuos sanos, cuyos resultados de FTIR se procesarán con diversas técnicas matemáticas y computacionales.
Una vez optimizado, el procedimiento se validará con las muestras de 3.000 pacientes que hayan aceptado participar voluntariamente en la investigación, que serán reclutados en Hospital Centro Médico de Asturias. Estos pacientes serán seguidos durante 2 años para comprobar si la metodología desarrollada es capaz de detectar correctamente qué individuos iban a desarrollar cáncer y cuáles no.
SCANHEALH recibirá un importe total de 1.129.412,32 euros, de los que 477.434,83 euros estarán disponibles en forma de préstamo asignado a Amber Health Solutions, 117.742,98 se otorgarán como anticipo reembolsable FEDER y 534.234,51 euros se entregarán a fondo perdido, sin obligación de reembolso. De esos últimos, 276.668,62 euros corresponden a la asignación de la FCMA. El proyecto comenzará a ejecutarse el 1 de diciembre de 2025 y tendrá una duración de 3 años, finalizando en noviembre de 2028.
