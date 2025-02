Asturias Ganadera critica que el Estado «esté obcecado con la protección del lobo»

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 21 de noviembre 2020, 01:48 Comenta Compartir

La 'Estrategia para la conservación y gestión del lobo en España' está generando muchas corrientes en contra de su intención de declarar a esta especie como de especial protección en todo el territorio nacional. Si anteayer fue la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial la que defendió el actual marco normativo y catalogación de protección prevista en el II Plan de Gestión del Lobo, ayer fue el colectivo Asturias Ganadera el que se mostró en contra de las intenciones del Estado.

En opinión de estos ganaderos, el Gobierno central «sigue obcecado en proteger al lobo a toda costa, o sea, a costa de la ganadería extensiva», una práctica que, a su juicio, «les importa un bledo». Es más, ahondan que la publicación de dicha estrategia «es un acto irresponsable de demagogia barata que hay que desbaratar para que no sea cara para el medio rural asturiano».

Asturias Ganadera añade que «demagogia porque el lobo no está en peligro en Asturias, sino que más bien es una especie abundante que hay que controlar sí o sí. Barata porque a ellos no les cuesta nada. Sabemos que los pagos no cubren ni por asomo los daños reales, así que imaginemos lo que puede ser con mayores dificultades aún para controlar la especie debido a un mayor grado de protección».

Estos profesionales temen «un descalabro» de la ganadería extensiva, por lo que reclaman de la Administración regional una posición firme en contra de la protección del lobo. «Desde Asturias Ganadera exigimos a Barbón que suba el tono también frente al desmán que pretenden imponernos desde quién sabe dónde. Que no sea sumiso. No puede consentirlo y tiene que presionar al Gobierno central negándose rotundamente y sin ambages a admitir una atrocidad semejante».

De momento, la estrategia elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica solo ha recabado el respaldo de las organizaciones ecologistas.