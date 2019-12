Asturias Ganadera cuestiona las «pequeñas medidas continuistas» de Barbón en el campo Pablo Nosti La Plataforma considera que la «invasión de gentes ajenas al medio rural» puede ser un complemento, pero no la solución EFE Martes, 17 diciembre 2019, 11:59

Asturias Ganadera, una plataforma que congrega a diferentes organizaciones agrarias del Principado, ve en las políticas del Ejecutivo de Adrián Barbón «pequeñas medidas continuistas» de anteriores gobiernos socialistas que no resuelven problemas del medio rural ni favorecen la fijación de población.

En una declaración hecha pública este martes en Oviedo, la plataforma denuncia que transcurridos seis meses desde el inicio de la presente legislatura sus «esperanzas van atenuándose» a medida que pasa el tiempo sin ver «medidas valientes» por parte del nuevo Gobierno al que han acusado de no haber respondido a la oferta diálogo que Asturias Ganadera le lanzó a principios de verano.

No obstante, espera que en lo que resta de mandato se produzca un «giro fuerte en la políticas que afectan al medio rural» y que las acciones del Gobierno regional no se limiten, como hasta ahora, a «cambios simbólicos que no abordan los temas más importantes en profundidad».

Para este colectivo, no se están dando pasos para apoyar los derechos de los vecinos a reclamar la propiedad de los montes, que históricamente fueron de uso propio y que deberían ser devueltos de oficio, ni se están tomando medidas efectivas para fijar población en núcleos rurales ya que el aumento de la ayudas para la instalación de jóvenes en el campo no es suficiente.

Tras recordar que el precio de la carne está por debajo de la que se pagaba en los años ochenta, Asturias Ganadera advierte de que apostar por la «invasión de gentes ajenas al medio rural favoreciendo que los pueblos se conviertan en urbanizaciones» puede ser un complemento si se insertan en un tejido social vivo, pero que, «en absoluto, es la solución a los aspectos profundos del despoblamiento».

Las organizaciones que integran la plataforma han denunciado también que se mantiene el retraso en el pago de los daños provocados por la fauna salvaje, que sigue sin desarrollarse el reglamento prometido y que sigue sin compensarse el lucro cesante o los gastos sanitarios que provocan.

En cuanto a las especies invasoras, la Plataforma ha reclamado más medios para detectar mejor los nidos de avispa asiática y eliminarlos rápidamente, hacer trampeos masivos en primavera e ingeniar medidas verdaderamente eficientes porque sólo se han retirado 2.000 de los 10.000 nidos estimados.