Los sindicatos de prisiones cifran el seguimiento de la huelga iniciada ayer en un 85% Concentración de representantes sindicales a las siete de la mañana. El Ministerio del Interior rebaja al 39,3% la repercusión del paro en el Principado de Asturias E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 25 octubre 2018, 04:07

«Se nota que los compañeros están animados». Es el sentir de los cinco sindicatos convocantes (Acaip, CSIF, UGT, CIG y CC OO) tras el primer día de una huelga inédita hasta ahora en Instituciones Penitenciarias. Los funcionarios de la prisión de Asturias secundaron ayer el paro al que estaban llamados 25.000 trabajadores de las cárceles españolas para reclamar mejoras salariales y la equiparación de sueldos, «dadas las grandes diferencias que existen en una misma categoría».

Ésta, dicen, es la demanda que está en primer lugar, pero no la única. El rejuvenecimiento de una plantilla con una edad media de 56 años, la cobertura de más de setenta plazas sin cubrir en el centro asturiano («3.500 en toda España»), la modificación del protocolo de agresiones («donde solo figura como agresión que el funcionario haya resultado herido, pero no las amenazas ni los insultos) y más medios materiales son otras de las peticiones de un colectivo que se siente «ninguneado» al «ser el único, dependiente de Interior, que no ha tenido ninguna subida salarial». Así lo indica el delegado sindical de Acaip en la prisión asturiana, Joaquín Alonso, que cifró el seguimiento del paro -como las demás centrales- en un 85% de los 430 funcionarios que trabajan en el centro penitenciario.

«Es el porcentaje de apoyo entre quienes han podido ejercer su derecho a la huelga», especificó, por su parte, Luis Miguel López, de CSIF, dado que «los servicios mínimos han sido muy altos y casi había tantas personas como en un día normal». Instituciones Penitenciarias, por el contrario, rebajó el apoyo a un 39,3% en una jornada que comenzó con piquetes informativos a las siete de la mañana, coincidiendo con el relevo de los trabajadores una hora más tarde.

Cortes de vía en otros centros

Ayer fue la primera jornada de huelga de las seis convocadas para lo que resta de octubre (la próxima, mañana) y noviembre. Los funcionarios urgen al ministerio a «no quedarse de brazos cruzados» después de haber retirado, a los tres días, la oferta que había presentado de más de 122 millones de subida salarial para el periodo 2019-2021, lo que supondría que cada funcionario recibiría 123 euros brutos mensuales. «Era una buena base para negociar», añade Acaip, que también hace alusión a la equiparación de centros (ahora hay siete categorías), con diferencias de sueldo de hasta seiscientos euros, mientras que la CSIF recuerda la necesidad de «dignificar al colectivo». Interior cifró el respaldo en todo el país en un 50,82%. Más elevado fue en Murcia (69,2%), Valencia (66,2%) y Canarias (64,7%) en un día sin incidentes, salvo cortes de vía en los accesos.