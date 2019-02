La referencia al género en la documentación administrativa asturiana será voluntaria Comparecencia ante la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General para informar sobre el proyecto de ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género. También se espera eliminar las referencias a la identidad anterior de las personas transexuales en todos los documentos EUROPA PRESS Lunes, 4 febrero 2019, 19:02

La referencia a la identidad de género en la documentación oficial dependiente de la Administración del Principado de Asturias será voluntaria. Además, se «intentará» eliminar las referencias a la identidad anterior de las personas transexuales en todos los documentos.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, que ha comparecido en la Junta General este lunes para informar sobre el articulado de la Ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género. La ley se tramita en estos momentos en el Parlamento asturiano y va a permitir que la región deje de ser una de las pocas autonomías sin una norma donde se reconocen los derechos de las personas trans y las políticas integrales de sensibilización social hacia este colectivo.

Según ha señalado el número dos del Ejecutivo autonómico, Guillermo Martínez, hay un «amplio consenso» entre la mayoría de los grupos representados en el Parlamento, por lo que espera que pueda salir adelante en lo que queda de legislatura. Martínez ha destacado que la norma pretende avanzar en los derechos de este colectivo a través de la universalización de la atención médica y su relación con la administración «de acuerdo con su verdadera identidad».

Así, tras la aprobación de esta norma, será voluntario la referencia al género en la documentación y la propia Administración «intentará» eliminar las referencias a la identidad anterior de una persona trans. Del mismo modo, se ofrecerá asesoramiento en esta materia a los ciudadanos en su relación con organismo privados o de carácter estatal.

Por otro lado, el proyecto de ley también incluye sanciones que oscilan entre los 200 y los 45.000 euros por expresiones vejatorias, la negativa a la atención de personas trans, acoso o agresiones y el menosprecio público al colectivo. También se van a incluir contenidos sobre identidad de género en el sistema educativo, además de protocolos para la atención a alumnos trans. En cuanto a cooperación y desarrollo, el Principado no pondrá actuaciones en marcha en países donde se ataquen los derechos del colectivo LGTBI.

La Policía también contará con un protocolo de atención al colectivo trans y dentro del sistema sanitario se elevará a rango de ley el tratamiento de identidad de género y se reconocerá los derechos de los menores a este tratamiento.

Derechos y competencias

PSOE, Podemos, IU-IX y Ciudadanos ya han asegurado su apoyo a la medida, lo que augura una amplia mayoría para su aprobación. En ese sentido, la diputada socialista Carmen Eva Pérez ha indicado que los derechos y libertades «son el mayor patrimonio de los asturianos», por lo que la aprobación de esta norma supone «ampliarlos». Mientras tanto, desde Podemos, Daniel Ripa ha hecho referencia al actual contexto político recordando que si la ley no sale adelante en esta legislatura «puede que no lleguemos a tiempo, porque hay quien quiere formalizar el odio». Por otro lado, la diputada de IU-IX Concha Masa ha indicado que con la aprobación de esta ley supone que «Asturias no se quede atrás respecto a otras autonomías».

Desde Ciudadanos, Diana Sánchez ha calificado la ley de «un gran paso», aunque ha precisado que les gustaría «ir mucho más allá» pero «no debemos de saltarnos las competencias» de la comunidad autónoma. En ese sentido, la diputada de Foro Patricia García ha indicado que los derechos de las personas trans ya están recogidos en la Constitución española y ha abogado por esperar a que se apruebe la ley estatal «porque podemos regular situaciones que a nivel estatal no se nos permita».

Para finalizar, la diputada del PP María Fé Gomez no ha aclarado la postura de su partido y ha defendido que el PP tiene una «postura constructiva» en la defensa individual de todas las personas, por lo que pedido un «debate sereno y sosegado» sobre la materia.

