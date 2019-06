Asturias se ilumina de «verde esperanza» en favor de los enfermos Viernes, 21 junio 2019, 03:30

«Se trata de que las ciudades se iluminen para dar visibilidad a la enfermedad». Este es el objetivo de la iniciativa 'Luz por la ELA', organizada por la Fundación Luzón junto a las asociaciones de familiares y pacientes que se realizará esta noche en todo el país, por la conmemoración de su día mundial. En Asturias «se iluminarán el Ayuntamiento de Gijón, la plaza de los oficios de Avilés, el Teatro Campoamor de Oviedo, la plazoleta de la escultura de La Redera en Candás, el Ayuntamiento de Langreo y la fuente de la Villa de Pravia», informó la presidenta de ELA Principado, María José Álvarez. También indicó que «en los ayuntamientos de Laviana y Carreño se colocará un lazo verde», un color que «simboliza la esperanza». Álvarez reivindica más investigación y pide que «todos los pacientes sean atendidos por igual». Por otra parte, insiste en que «las ayudas que existen son insuficientes» y que «las terapias que reciben los afectados no las cubre la Seguridad Social». «Si los ayuntamientos y las consejerías no ayudan a las asociaciones, nosotros no podremos ayudar a los pacientes», reclama.