De Asturias a León para robar 1.460 kilos cobre: hay tres detenidos La Guardia Civil dio el alto a la furgoneta en la que viajaban, donde encontraron todo el material y dos radiales

S. V. / Leonoticias Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:10 | Actualizado 19:28h. Compartir

Se desplazaron desde Asturias hasta León para hacerse con un botín: cableado de cobre. La Guardia Civil detuvo a tres personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de este material la madrigada del pasado domingo día 9.

Según recoge Leonoticias una patrulla del Puesto de San Emiliano identificó una furgoneta blanca a la altura del kilómetro 88 de la AP-66, procecente de Sena de Luna y en dirección al Principado. Al darle el alto se encontraron con que dentro había tres hombres y en la inspección ocular localizaron dos radiales y abundante cableado de cobre, que sumaba un peso de 1.460 kilos.

Ni el conductor ni los otros dos ocupantes pudieron acreditar la procedencia del material, por lo que los agentes detuvieron a los tres. Según indican desde la Guardia Civil las investigaciones para esclarecer la procedencia del material intervenido continúan.

Las diligencias instruidas en unión con los detenidos y el cable intervenido, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.

Esta actuación se enmarca en el Plan policial contra el robo de cobre que mantiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de León para evitar y perseguir la comisión de este tipo de delitos.