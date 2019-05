Asturias se libra del aire cálido africano, aunque pasará calor Los gijoneses aprovecharon ayer para pasear por el Muro. / PETEIRO Los cielos se mantendrán despejados durante casi toda la semana en la región y las temperaturas rondarán los 23 grados en el interior M. M. C. GIJÓN. Domingo, 12 mayo 2019, 02:40

Mientras gran parte del centro y el sur de la Península Ibérica comienza un episodio de varios días con temperaturas superiores a los 35 grados, en Asturias apenas se superarán los 23 en el interior de la región. El motivo es que el Principado se librará de la entrada de una masa de viento cálido africano que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se quedará a las puertas de la Cordillera Cantábrica. No obstante, eso no quiere decir que la región no vaya a gozar del buen tiempo. Al contrario, ya que todo apunta a que los cielos se mantendrán despejados, al menos, hasta últimas horas del próximo jueves. Además, las temperaturas serán más que agradables, con unas máximas de 23 grados en Oviedo, el próximo miércoles, y de 19 en Gijón, ese mismo día.

Ayer ya fue una jornada netamente soleada, con los cielos salpicados de grupos de nubes rotas. No obstante, la temperatura máxima se registró en Tineo, donde se alcanzaron los 20,2 grados. En Oviedo no se pasó de los 17,8 y en el aeropuerto de Asturias, de los 15,9.

Para hoy solo se prevén algunos intervalos de nubes bajas o nieblas de madrugada en la mitad occidental. En la cordillera el ascenso de la temperatura puede ser notable, pero hay que tener en cuenta que la máxima ayer en Pajares fue de solo 11,6 grados. El viento soplará de componente este en el litoral, con intervalos de fuerte en la zona occidental de la región.