Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará 8.760 casos al año en 2050

En 2050, en Asturias habrá 8.780 enfermos de cáncer. Será la tasa más alta de España, como ya lo es ahora. La media ... de casos al año en el país se queda en 597 nuevos enfermos, mientras que en Asturias llega a 746. «Para romper esa curva al alza estamos hoy aquí», explicó Yolanda Calero. Es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias y fue la encargada de abrir la Semana contra el Cáncer que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acoge desde el al 9 de noviembre.

Si el primer día se dedicó a una visita institucional al centro hospitalario asturiano, en la de hoy se entra ya en materia. Junto a Calero abrió la jornada el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien destacó la «colaboración» institucional en Asturias para frenar «a este conjunto de enfermedades al que llamamos cáncer, como dice Carlos Otín», rememoró Borja Sánchez. Al consejero de Ciencia e Innovación le correspondió inaugurar unas jornadas que le tocan muy de cerca, puesto que se recupera de un cáncer de colon. «Por eso animo a la población participar en los cribados de cáncer de colon, en realidad, en todos los cribados», dijo, ya que «solo participa el 32% de la población en ellos, cuando es algo fundamental para la detección precoz». Explicó él que «de los cribados depende detectar el cáncer en un estadio inicial, el I, y no encontrarse con diagnósticos posteriores peores, al estarla enfermedad en estadio IV».

En la misma línea se pronunció Álvaro González, director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área IV (Oviedo), «en Asturias rozamos la excelencia siendo reactivos, detectamos 22 nuevos casos cada día, pero debemos ser más proactivos», ˋpor lo que aplaude que en estas jornadas «no se hable solo de investigación, sino que se cuente con el punto de vista del enfermo y del paciente».

Ampliar Borja Sánchez, en la inauguración de las Jornadas. E. C.

Impulsar la investigación

Un punto de vista el del enfermo y la familia, del que saben mucho en AECC, como destacó el consejero, quien aplaudió la labora «del voluntariado». No obstante, el foco está puesto en aumentar los recursos para la investigación, «algo en lo que estamos totalmente de acuerdo», afirmó Sánchez.

Calero, por su parte, insistió en que la clave está en «frenar la curva» y romper con la estadística que dice que «uno de cada dos hombres tendrá cáncer, así como dos de cada tres mujeres». Y para ellos, confía en que, «igual que Bilbao tiene su semana grande, en Asturias consolidemos la semana del cáncer».