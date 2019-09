Asturias llena, pero la rentabilidad cae debido a los bajos precios de los hoteles Integrantes de la Mesa de Turismo de la Fade, reunidos en Ribadesella. / XUAN CUETO El sector lo achaca a que mantiene las tarifas para ser competitivo ante otras regiones del norte y al auge de los pisos turísticos MARCO MENÉNDEZ RIBADESELLA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 02:32

«Un verano muy parecido al del año pasado». Así resumió José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal turística Otea, los resultados obtenidos por el sector en los meses de julio y agosto. Los datos de julio en Asturias ya fueron publicados por el INE, con un incremento del 5,5% en turistas y del 9,6% en pernoctaciones. Los de agosto son una estimación del sector. Fernando Correa, responsable de los alojamientos en la Mesa de Turismo de Fade, señaló que «la subida en ambos apartados fue del 4%». Pero hay un problema: «Esos resultados están lastrados porque no hubo una traslación a la rentabilidad. Llevamos años de sacrificio debido a la competitividad de otras localidades del norte y no hemos movido los precios. Y nos cuesta recuperarnos», reconoció Corral tras la reunión de la Mesa de Turismo celebrada ayer en el Ayuntamiento de Ribadesella.

Al sector también le preocupa la «oferta ilegal. No estamos en contra de las nuevas formas de alojamiento que el cliente decida, pero sí que se haga en igualdad de condiciones», señaló Corral. El caso es que han hecho un muestreo sobre un centenar de viviendas de uso turístico publicitadas en portales web y «muchas no publican el número de registro, a lo que están obligadas». No lo hacen el 72% de las de Oviedo, el 56% de las de Ribadesella, el 55% de las de Cangas de Onís y Llanes, y el 46% de las de Gijón.

En cuanto a la restauración, el 50% de los profesionales están satisfechos con los resultados de este verano mientras que el 35% confesó que le fue peor que el año pasado. Según Javier Martínez, representante del sector, Oviedo obtuvo los peores resultados y los mejores fueron para el Oriente y el Occidente. «El sector hace una lectura positiva, pero estamos más preocupados por la falta de personal».

Ramón Álvarez, en representación de los campings, cifró la ocupación en el 65% en julio y en el 90% en agosto. «La rentabilidad no fue tan buena, pero vamos por el buen camino». Y es que notaron un aumento de turistas de Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Asia.

Igual ocupación tuvo el turismo rural, según Jaime García, si bien remarcó que el Oriente asturiano sobresalió sobre el resto de las zonas de la región. También registraron un incremento del 20% en el turismo internacional, de las mismas nacionalidades que los campings, en las empresas de turismo activo, con un aumento de la facturación cercano al 30%. En cambio, las canoas para descender el Sella tuvieron un importante bajón, según remarcó Julio Bobes, quien también acentuó que los accidentes registrados en la ruta del Cares y la Senda del Oso les restó visitantes, especialmente en el Valle del Trubia. «Es necesario el mantenimiento de los recursos, porque no solo nos afecta a nosotros, sino también a los hoteleros y hosteleros, que ven mermadas sus reservas».

Vuelta a España

La llegada a Asturias, el sábado, de la Vuelta Ciclista a España será aprovechada por el Principado para promocionar la región como destino turístico. La primera meta asturiana será Oviedo, mientras que los días 8 y 9 las salidas serán desde Tineo y Pravia, y las metas en los altos de El Acebo (Cangas del Narcea) y La Cubilla (Lena). En todos esos lugares se posicionará la marca 'Asturias paraíso natural' mediante material promocional y puntos informativos.

El Principado destaca que, si bien visitarán la región unas 2.500 personas de la caravana ciclista, también es importante el número de espectadores que siguen La Vuelta por televisión. Las dos etapas asturianas del año pasado fueron seguidas por un total de 5,6 millones de telespectadores.

El Gobierno regional pretende promover Asturias como turismo deportivo y estos días ha acogido a representantes de la federación alemana de alta montaña Deutscher Alpinverein, la revista de ciclismo 'Volata' y la publicación británica 'Cyclist magazine'. En otoño aparecerá en medios del Reino Unido, Portugal, Alemania y España.