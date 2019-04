«Si desde Asturias llenáramos vuelos internacionales sin ir a Madrid, los haríamos. Pero no es así» Manuel Panadero, director de Relaciones Institucionales de Globalia, en el Hotel Reconquista. / PABLO LORENZANA Manuel Panadero Relaciones | Institucionales de Globalia «En nuestros planes no está abrir ruta desde el Principado a Barcelona o París, pero sí consolidar la de Madrid y crecer en las de Canarias y Baleares» CHELO TUYA OVIEDO. Domingo, 28 abril 2019, 02:38

Vino a recoger un premio, el que Air Hostess, en su tercera edición, concedió a Juan José Hidalgo. El fundador de Globalia y propietario de Air Europa no pudo acudir al Hotel de la Reconquista, pero sí lo hizo el director de Relaciones Institucionales de la compañía. Manuel Panadero (Madrid, 1949) ofreció una auténtica 'master class' sobre una materia que conoce bien. No en vano, en los gobiernos de Felipe González tuvo responsabilidad en materia de transporte. Dejó dos titulares: Asturias tiene difícil mantener vuelos directos internacionales y para que un concurso de ayudas aéreas no quede desierto hay que tener claro qué se quiere.

-Recogió un premio para el jefe.

-(Risas) Sí, Juan José Hidalgo tenía mucho interés en acudir a la cita de Air Hostess, por el premio y por el apego a Asturias. Pero un imprevisto le obligó a seguir con las reuniones en República Dominicana.

-Premian su trayectoria.

-Algo a lo que no somos muy dados en España. Hidalgo es una especie en extinción. Un empresario hecho a sí mismo. En Estados Unidos, tendría un gran reconocimiento. A cualquiera que se le diga que estamos ante una persona que a los 16 años emigró, como se emigraba antes, y y que 60 años después está al frente de una compañía como Globalia, líder en destinos y con 15.000 empleos.

-¿Preparado para dar el relevo?

-Sigue trabajando, ya digo que no pudo venir a Asturias por reuniones en República Dominicana. Pero sí, Hidalgo va a cumplir 78 años y está dando paso al relevo generacional. Sigue como presidente, pero el consejero delegado es su hijo, Javier, así como su hija María José.

-Tenían encargados Boeing 737 max, cuyo uso se ha paralizado.

-La renovación estaba basada en ese modelo. Los primeros llegaban a primeros de abril y ahora la expectativa es que, como muy tarde, sobre junio estén instrumentados. Pero estamos tranquilos.

«Tenemos 75% de ocupación»

-Y en Asturias ¿están tranquilos?

-Llevamos operando la ruta entre Asturias y Madrid, con cuatro conexiones diarias, desde el 1 de marzo. Es un tiempo escaso para evaluar, pero estamos con un 75% de ocupación. No está mal. Hablamos de un pasaje medio de 65 euros. Eso lo tienen que haber notado los asturianos: la competencia abarata los precios de los billetes.

-¿Han notado incremento de pasaje en sus vuelos internacionales con el aporte desde Asturias?

-Es pronto, pero está claro que sí. Air Europa no tiene nada que ver con aquella que nació como chárter turístico. Ahora es una operadora de vuelos regulares en red. En el caso de Asturias, si tuviéramos tráfico suficiente para llenar aviones a destinos directos sin pasar por Madrid, no volaríamos a Barajas, pero no es así. Los análisis de rentabilidad de la ruta exclusivamente entre Asturias y Madrid no es que no sean para tirar cohetes, es que es, directamente, para abandonarla.

-¿Por qué han vuelto sin ayuda?

-Porque estamos en otro momento. Cinco años atrás, el mapa de Air Europa, la red americana y europea, no tenía nada que ver con la de hoy. Si antes tenía tres puntos, por decir una cifra, para llevar al tráfico que captabas desde Asturias, ahora somos líderes en Sudamérica, conectamos con toda Europa y somos los únicos con salto a Asia. Hace años, los números desde Asturias rugían y, encima, si el competidor gana el concurso para una subvención, como nos pasó, pues adiós muy buenas.

-No participaron ustedes en ninguno de los concursos abiertos este año por el Principado.

-No podíamos participar, el modelo del concurso no lo permitía.

-Los concursos nacional e internacional quedaron desiertos. En la nueva convocatoria, solo Vueling presentó opción. ¿Por qué?

-Para que no quede desierto un concurso de promoción turística tienes que tener claro lo que quieres.

-¿El Principado no lo tenía claro?

-No digo eso. Esto lo hemos hablado con el Gobierno regional y con la Federación de Empresarios (Fade). Por ejemplo, ¿qué querían con París? ¿Vuelos de conexión o vuelos al destino turístico?

-Ambos.

-Ambos no se puede. Si quieres vuelos en conexión, no tiene sentido París porque ya tienes lo mismo en Madrid, salvo que tu interés sea volar al África francófona, que no creo que sea el caso. Si quieres vuelos turísticos, quizá Charles de Gaulle no es el mejor aeropuerto. Lo mismo pasa con el resto de destinos.

-¿Se atreven con la ruta a París?

-No está en nuestros planes. Asturias tiene muy difícil mantener sus vuelos directos internacionales porque tiene poca población. Su conectividad pasará por los 'hub', como Madrid, y vuelos directos solo a destinos nacionales.

-En la ruta Barcelona también hace falta competencia.

-Nuestro negocio es operar en red. No pensamos abrir ni a París ni a Barcelona, pero sí consolidar Madrid y crecer, por ejemplo, a destinos turísticos como Baleares o Canarias.