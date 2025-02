Ribera convoca el lunes al Principado para hablar del lobo

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha convocado a los consejeros de medio ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León a una reunión telemática que se celebrará el próximo lunes por la tarde para analizar el ... nuevo estatus del lobo ibérico en España y buscar consensos de cara a la futura estrategia de gestión de la especie.

Según han informado fuentes conocedoras de la cita y han confirmado fuentes ministeriales, Ribera telefoneó este miércoles por la tarde a los cuatro consejeros de quienes depende la gestión del lobo en estas comunidades autónomas donde habita en torno al 95 por ciento de la población de la especie.

Así, llamó por teléfono a la consejera gallega de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez; al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco; y al consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Ribera emplazó a los cuatro a una reunión que tendrá lugar el próximo lunes por la tarde. Con esta cita la ministra responde a la petición de reunión que estos mismos representantes le llevan solicitando por carta desde el 26 de octubre de 2020.

Las cuatro comunidades autónomas se han opuesto a incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre) también en al norte del Duero -lo que implica la prohibición de cazarlo- ya que defienden que en estas zonas las poblaciones han crecido al tiempo que se ha realizado una adecuada gestión desde que se puso en marcha la estrategia vigente en 2005.

Así, las cuatro se oponen no solo a elevar la protección del lobo sino que también critican la fórmula en la que se quiere renovar la Estrategia: sin realizar primero un análisis y diagnóstico de la situación, ni llevar a cabo el preceptivo censo nacional decenal.

Estos territorios han anunciado que adoptarán todas las medidas a su alcance para tratar de parar esta política que, según aseguran estas fuentes no está teniendo en cuenta la ciencia y los territorios sino únicamente el valor cultural de la especie.

Desde el departamento de Ribera entienden que el encuentro es un paso más en la búsqueda de una solución de consenso para garantizar la plena convivencia de la ganadería y la biodiversidad.

Asaja, COAG y UPA denuncian el desprecio de Ribera

Asaja, COAG y UPA, que aseguran sentirse «despreciadas» por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han denunciado que la ministra Teresa Ribera les ha declarado la guerra con la protección al lobo, por lo que han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que corrija la declaración del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que en la práctica supondría la prohibición de su caza en toda España.

En concreto, las organizaciones agrarias, en una nueva unidad de acción del sector, consideran que la ministra está declarando la guerra a los ganaderos. «Declara la guerra al sector agrario y nos tendremos que defender y claro que habrá una respuesta. Si no estuviera la pandemia, estaríamos movilizados en toda España y protestaríamos frente al Ministerio para la Transición Ecológica», ha avanzado el secretario general de COAG, Miguel Blanco, que ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se «implique en la defensa de los ganaderos».

De esta forma, Blanco ha reiterado que la «mayor amenaza para el lobo son la ministra Teresa Ribera y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, además de los grupos ultras que pululan alrededor de ese Ministerio», ha denunciado.

El secretario general de COAG cree que esta decisión es mero «oportunismo político» y que se trata de un «postureo de escaparate que está a espaldas de la realidad del medio rural». Así, ha denunciado la «prepotencia de los despachos y el sectarismo ideológico» a la hora de adoptar esta decisión.

Movimiento ecologista

En la misma línea, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha lamentado que Teresa Ribera «solamente se deje aconsejar por un movimiento ecologista que son los más radicales de este país». «Eso no es bueno, ni para el país, ni para el Ministerio, ni para la sociedad española», ha subrayado.

De esta forma, Asaja, COAG y UPA han solicitado una reunión con la titular para la Transición Ecológica para trasladarle su posición de cómo afecta esta protección a la ganadería extensiva y para que se les tenga en cuenta en el resto de temas de su Departamento, que afectan al sector agrario.

«Esperamos que se abra esta interlocución, porque tiene que tratar con las organizaciones agrarias igual que lo hace con los medioambientalistas», ha recalcado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.

Defienden la sostenibilidad medioambiental, pero también la económica

«En COAG, queremos dejar claro que apostamos por la cohesión de la actividad agraria con el mundo silvestre, pero la coexistencia exige regulación y control de las especies. No podemos aceptar de ninguna manera que por la presión de radicales y animalistas, especies como jabalíes se conviertan en una plaga que arrasa cultivos y que el lobo prolifere de manera descontrolada a base del sacrificio de la ganadería extensiva y de razas autóctonas que están en peligro de extinción», ha indicado.

De esta forma, Blanco ha reiterado que la sostenibilidad medioambiental «tiene que estar ligada a la sostenibilidad social y económica». «Lo de la denominación del Ministerio solo será eso, porque lo del Reto Demográfico, con políticas como la del lobo es reírse de la gente que vive y reside en la España Vaciada», ha señalado.

Alertan de que los ganaderos son los que están en peligro de extinción

Por su parte, el secretario general de UPA ha criticado que en esta decisión del Departamento de Teresa Ribera no se haya tenido en cuenta al sector agrario. «Los ganaderos no solo no matan lobos, sino que somos los que los alimentamos. Así que los que se encuentran en peligro de extinción son los ganaderos que sufren a diario su ataque», ha subrayado.

«No podemos entender el desprecio de esta decisión que no tiene en cuenta a las personas, solo se habla del lobo, y no se tienen en cuenta los daños materiales y morales, ni se aborda cómo se les puede ayudar», ha indicado Ramos, lamentando que los representantes ganaderos no están presentes ni se les pregunta en estos temas en los que se ven afectados.

Por su parte, Pedro Barato ha reiterado que el sector agrario «no está en contra del lobo», pero sí considera que la «convivencia tiene que ser de otra forma», ya que se están perdiendo numerosas explotaciones ganaderas, que no pueden hacer frente a esta situación.

«Las comunidades autónomas tienen planes de gestión para la conservación del lobo y su coexistencia sostenible con la ganadería extensiva. Hay que prevenir antes de actuar a tontas y a locas», ha subrayado.

Solicitan ayudas, pero que no procedan de la PAC

De esta forma, las organizaciones agrarias han reclamado ayudas para el sector ganadero que deben llegar desde las administraciones públicas, al tiempo que han advertido de que estas no deben proceder de la Política Agrícola Común (PAC).

«El secretario de Estado de Medio Ambiente ha dicho que la PAC tiene que pagar esto. No tiene vergüenza, porque la PAC está para otras cosas. Lo que quiere es 'trincar' el dinero de la PAC para arreglar este desaguisado», ha lamentado Barato, que cree que Planas debe «seguir dando la cara y defender al sector agrícola y ganadero».

Ramos también ha solicitado «medidas de apoyo» que permitan la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva. «Pedimos un comité de científicos de expertos para controlar cuando sea necesaria con acciones cinegéticas y ayudas específicas de las administraciones para los daños de las explotaciones», ha señalado.

De esta forma, ha aclarado que las «ayudas de la PAC son para compensar los bajos precios y pérdidas de renta que agricultores y ganaderos». «Pedimos a Agricultura que actúe y que no hable de que se puedan utilizar las ayudas de la PAC para compensar esto, porque las ayudas del lobo deberán de salir de presupuestos especiales», ha reiterado Ramos.