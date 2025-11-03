Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora La Aemet advierte de fuertes rachas que alcanzarán a la Cordillera, los Picos y buena parte del Suroccidente de la región

Asturias estará el miércoles en alerta naranja, la que indica riesgo importante, por rachas de viento que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora en la Cordillera y los Picos de Europa y que afectarán a buena parte del Suroccidente de la región, donde la alerta se situará en el nivel amarillo.

Y es que, tras el sol que luce durante la jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología alerta de la llegada de un frente que marcará el inicio de esta primera semana de noviembre, cuando se esperan precipitaciones que se extenderán a la mayor parte de la Península el miércoles y jueves. Además, las temperaturas serán altas para la época, con máximas de 23 grados en Gijón el miércoles, 22 en Avilés y 21 en Oviedo, aunque se producirá un notable descenso a partir del jueves, según la predicción del portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Por días, este lunes será una jornada en general estable en la que se han formado bancos de niebla en amplias zonas del interior, pero, de cara a mañana, el portavoz ha avanzado que el frente avanzará lentamente y dejará lluvias en Asturias, Galicia y el norte de la provincia de León, con precipitaciones que localmente podrán ser fuertes y abundantes, sobre todo en el oeste de la comunidad gallega, donde podrán ir acompañadas de tormenta e incluso granizo. Además, el viento soplará con rachas muy fuertes en amplias zonas del Cantábrico, así que la Aemet recomienda extremar las precauciones.

