El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora

La Aemet advierte de fuertes rachas que alcanzarán a la Cordillera, los Picos y buena parte del Suroccidente de la región

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:51

Comenta

Asturias estará el miércoles en alerta naranja, la que indica riesgo importante, por rachas de viento que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora en la Cordillera y los Picos de Europa y que afectarán a buena parte del Suroccidente de la región, donde la alerta se situará en el nivel amarillo.

Y es que, tras el sol que luce durante la jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología alerta de la llegada de un frente que marcará el inicio de esta primera semana de noviembre, cuando se esperan precipitaciones que se extenderán a la mayor parte de la Península el miércoles y jueves. Además, las temperaturas serán altas para la época, con máximas de 23 grados en Gijón el miércoles, 22 en Avilés y 21 en Oviedo, aunque se producirá un notable descenso a partir del jueves, según la predicción del portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Por días, este lunes será una jornada en general estable en la que se han formado bancos de niebla en amplias zonas del interior, pero, de cara a mañana, el portavoz ha avanzado que el frente avanzará lentamente y dejará lluvias en Asturias, Galicia y el norte de la provincia de León, con precipitaciones que localmente podrán ser fuertes y abundantes, sobre todo en el oeste de la comunidad gallega, donde podrán ir acompañadas de tormenta e incluso granizo. Además, el viento soplará con rachas muy fuertes en amplias zonas del Cantábrico, así que la Aemet recomienda extremar las precauciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  5. 5 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  6. 6 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  7. 7 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  8. 8 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  9. 9 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  10. 10 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora

Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora