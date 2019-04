«Asturias necesita un pacto de estado para salvar la Ley de la Dependencia» 01:36 De izquierda a derecha Carlos Prieto, Álvaro Alonso Ordás, Patricia García, José Manuel Ramírez, Ana Castaño, Natalia González, Armando Fernández Bartolomé, Reyes Fernández Hurlé, Antonio Corripio y Nuria Rodríguez, antes del debate organizado en el recinto ferial Luis Adaro como antesala de Norbienestar. / ARNALDO GARCÍA Norbienestar concita la unanimidad política para reclamar financiación y plantilla que erradique la lista de espera y mejore la calidad de las prestaciones CHELO TUYA GIJÓN. Sábado, 6 abril 2019, 01:15

«Asturias necesita su propio pacto de estado, uno regional, para salvar la Ley de la Dependencia». La propuesta del presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez, encontró el respaldo unánime de todos los grupos políticos con representación en la Junta General. El debate, retransmitido por EL COMERCIO y organizado por la Asociación de Empresas Sociosanitarias del Principado, la Cámara de Comercio de Gijón y la Facultad Padre Ossó, como antesala de Norbienestar, que en forma de congreso se celebrará los días 8 y 9 de noviembre, sirvió para concitar el acuerdo de todas las formaciones en la importancia de «una ley clave para los derechos de las personas», en palabras de Ramírez, que encabeza la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, creadora del ente que fiscaliza el cumplimiento de la Ley de la Dependencia.

Tampoco discutieron Natalia González (PSOE), Reyes Fernández Hurlé (PP), Nuria Rodríguez (Podemos), Ana Castaño (IU), Patricia García (Foro) y Armando Fernández (Ciudadanos) la radiografía que de la aplicación de la ley en Asturias realizó Ramírez: «Más de 3.000 personas con derecho, pero sin ayuda; más de 8.000 cuidadores familiares (la ayuda más barata), más de 8.000 calificados 'sin grado' por la dureza en la aplicación del baremo». Sí lo hicieron, sin embargo, a la hora de buscar un responsable de que Asturias suspenda el examen del Observatorio de la Dependencia.

«La Comisión de Investigación de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) dejó claro que hay fallos estructurales en una Administración muy pesada para una Asturias parada», abrió el fuego el portavoz de Ciudadanos, en un debate moderado por el jefe de Edición de EL COMERCIO, Carlos Prieto.

«El PP debe repensar lo del pacto estatal», pidió Ramírez. «Se lo diré a Casado», afirmó Hurlé

«No hay duda de que hubo un problema de financiación, con los recortes de 2012, que Asturias debe recuperar, pero con un plus por despoblación y grado de envejecimiento», planteó la diputada de Foro. «Podíamos decir que lo hicimos todo bien y ponernos estupendos, pero la verdad es que no fue así», señaló Ana Castaño, recordando la etapa en la que IU gestionó la ley en Asturias.

Rifirrafe por Echenique

«El PSOE debe asumir que no ha hecho las cosas bien porque ha tenido presupuesto y no es lógico que no haya plantilla. Que se deje de atender a personas por falta de personal o que los profesionales de Trabajo Social saquen horas de su tiempo personal para trabajo extra», criticó Nuria Rodríguez.

Por su parte, Reyes Fernández Hurlé defendió que los recortes a los que se aludió, los aplicados por el Ejecutivo de Rajoy en 2012, «fueron obligados por la crisis y porque nos encontramos con un pufo de 1.032 millones al que hubo que hacer frente», postura que rechazó Natalia González. «El recorte de 2012 fue ideológico. Un frenazo en seco que dejó a Asturias sin 46 millones», defendió la portavoz del PSOE.

El momento más tenso, sin embargo, tuvo como protagonista a Pablo Echenique. «No acepto lecciones de un partido en el que está Echenique, que defraudó con el contrato a su cuidadora», le espetó Fernández Hurlé a Rodríguez. «Muy mal lo de Echenique, de acuerdo, pero mi partido no tiene una sentencia que le acusa de robar dinero público», respondió la interpelada.

El consenso en la necesidad de convertir a la dependencia «en un sistema como el sanitario o el educativo» fue total. «El PP debe repensar lo de ser el único que no firmó el Pacto de Estado», le dijo Ramírez a Fernández Hurlé. «Se lo diré a Pablo Casado, téngalo por seguro», respondió la política popular. «Queda claro que a todos les une más que lo que les separa. Por el bien de Asturias, esperemos que lleguen a un acuerdo», resumió Carlos Prieto.