El 'Asturias, patria querida' llega a Canadá Una madrileña, asombrada, cuenta en su Twitter como escuchó el himno asturiano en Vancouver EL COMERCIO Gijón Domingo, 12 mayo 2019, 23:34

8.040 kilómetros. Esto es lo que separa a Vancouver de Asturias. Pero la distancia no es impedimento para que el himno más conocido de España, y también el que más pasiones despierta, se cante a viva voz una mañana cualquiera en esta ciudad canadiense.

Lo cuenta Carolina Jiménez en su Twitter. Aunque su origen no es asturiano, a esta madrileña no dejó de provocarle asombro que el famoso 'Asturias, patria querida' haya derrivado todas las fronteras para conquistar las calles de Vancouver: «Acaban de pasar por mi calle tres chavales que volvían de juera y les he oído cantar, a pleno pulmón, el 'Asturias, patria querida'», confiesa Jiménez.

Sábado noche. Acaban de pasar por mi calle 3 chavales que volvían de juerga, como cubas, y desde la ventana les he oído cantar a pleno pulmón "Asturias patria querida"🍷🎉



Todo normal... si no viviera en Vancouver, Canadá. Flipando estoy 😱 — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 12 de mayo de 2019

Lo que está claro, es que no hace falta ser asturiano para conocer este himno ni tampoco para arrancarte a cantarlo. El tweet de esta joven ya ha alcanzado las 10.000 interacciones y ha provocado respuestas de lo más ingeniosas:

Torciose-yos la nochevieja. — P A U L (@aiampaul) 12 de mayo de 2019