«Fuera de Asturias se pegan por nosotros» Julio García Rubio, en un parque gijonés. / DAMIÁN ARIENZA El cardiólogo gijonés Julio García Rubio, Premio Fin de Carrera, finalizó el MIR en Cabueñes el pasado mayo y desde entonces «estoy sin trabajo» LAURA FONSECA GIJÓN. Viernes, 28 junio 2019, 03:23

Fue premio al mejor expediente de su promoción (2012-2013) en la Facultad de Medicina de Oviedo, un galardón que obtuvo tras exhibir 40 matrículas, 23 sobresalientes y tres notables. Después de aprobar el examen MIR y decidir que lo suyo era la cardiología, sumó otro palmarés a su currículo: el Premio Nacional Fin de Carrera, que solo obtienen tres estudiantes de Medicina por curso académico en España. Julio García Rubio, gijonés de 29 años, fue también el primer MIR de Cardiología del Hospital de Cabueñes, y sacó adelante dos másteres (uno de cuidados cardiacos agudos y otro de gestión clínica), más otro de metodología de la investigación en ciencias de la salud del que aún le queda un año por delante.

Pero pese a su brillante expediente -y de haber estado el miércoles entre los 340 mejores universitarios del país en la entrega de premios de excelencia que presidió el ministro de Ciencia, Pedro Duque-, Julio García Rubio está sin trabajo. El pasado mes de mayo finalizó su periodo de formación, que inició en 2014 como residente en Cabueñes. Cinco años de MIR que, asegura, «no cambiaría por nada del mundo» y que le han convertido «en el cardiólogo clínico que soy ahora».

Excelente formación

Siente que su formación en el hospital gijonés «ha sido muy buena». Al ser el primer residente del servicio, «pude hacer guardias, siempre asistido por un adjunto, desde el primer día, algo que no ocurre ni siquiera en hospitales más grandes». Al disponer Cabueñes de una sala de hemodinámica, este flamante cardiólogo pudo adiestrarse también en cateterismos, colocación de stent, atención al infarto agudo de miocardio, código corazón...

El caso es que ni el brillante expediente académico ni la formación obtenida le han valido para que el Sespa le ofrezca continuar. Y es una pena, dice, «porque fuera de aquí se pegan por nosotros». Lo sabe porque muchos de sus compañeros se han marchado a otras comunidades, «donde ofrecen contratos de un año o plazas de interino» para intentar fidelizar a los MIR. Lamenta que se «esté perdiendo tanto talento». No solo entre los nuevos médicos, sino «con profesionales muy cualificados, que llevan años trabajando pero que se acaban marchando porque se sienten maltratados», advierte.

Julio García Rubio confiesa que no se apuntó en la bolsa de demandantes de empleo del Sespa «porque lo que ofertan es muy precario». Diez días en Jarrio o Cangas del Narcea. «El problema es que si te llaman y dices que no, te sancionan. No te dan ni tiempo para pensártelo». Le extraña oír a las autoridades sanitarias decir que «no hay médicos disponibles. Yo estoy aquí, existo y a mí nadie me ha llamado», relata.

A este especialista le encantaría poder trabajar en un hospital con unidad coronaria. Se ha formado para eso. Le gusta, dice, atender «casos agudos, el infarto grave». Si pudiera elegir, elegiría quedarse, pero tal y como van las cosas, «sin una política clara de recursos humanos, me veo fuera de Asturias».