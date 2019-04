«En periodos de contaminación suben las consultas al médico y los ingresos» Valentín Rodríguez, miembro de la Dirección General de Salud Pública, afirma que produce infección pulmonar y cardiopatía isquémica M. MENÉNDEZ LA GRANDA (GOZÓN). Miércoles, 3 abril 2019, 02:55

«No enfermamos por una causa u otra, sino que es multifactorial», explicó ayer Valentín Rodríguez, responsable de Epidemiología Ambiental y Laboral de la Dirección General de Salud Pública, pero sí apuntó que «si hay periodos de contaminación, suben las consultas al médico, las urgencias y los ingresos hospitalarios». Este especialista indicó que «en el aire que respiramos hay centenares de sustancias», muchas de ellas cancerígenas, pero solo se analizan unas pocas.

Rodríguez explicó que, según estudios realizados en Asturias, las enfermedades que se pueden asociar a la contaminación son infección pulmonar, cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón, accidentes cardiovasculares y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). En su opinión, «el aire que respiramos no es bueno». «El riesgo individual de enfermar es bajo pero desde el punto de vista de la salud pública, los costes son muy elevados. Hay que tener claro que los riesgos no se pueden aplicar a las personas concretas. Aunque los datos de calidad del aire son mejores, no son lo suficiente».

Y es que en la jornada celebrada ayer en La Granda se dejó patente que no porque haya menos emisiones existe menos contaminación. David Cartelle, director técnico de Troposfera, explicó que intervienen las emisiones, la meteorología y la topografía. Habló del «transporte y la dispersión de las emisiones por el viento. Eso se produce en la llamada capa límite, la zona más superficial de la troposfera», pero el problema es que no tiene una altura fija y varía mucho. «Cuando la capa está muy alta, apenas tenemos episodios de contaminación por partículas y cuando está muy baja, hay episodios importantes».

Puso como ejemplo Química del Nalón, en Trubia, que, tras una inversión de 6,4 millones de euros, redujo las emisiones un 90%, pero que por culpa de que la capa límite estuvo muy baja durante varios días, se dieron episodios de contaminación, a pesar de la reducción de emisiones. Además, se pueden hacer modelos matemáticos «que ayudan a reducir el impacto de las emisiones, pero la dificultad que tenemos es que los técnicos lleguen a confiar en estos modelos de dispersión», apuntó David Cartelle.