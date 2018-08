Asturias «planta cara» a los rayos para proteger la piel Las voluntarias Libertad Fernández y Mari Carmen González, en el prau El Molín. / B. G. H. La Asociación Española Contra el Cáncer brinda consejos y cremas a quienes disfrutan del buen tiempo BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 3 agosto 2018, 04:04

Con el mercurio por encima de los 35 grados en plena tarde, las toallas comenzaron a salpicar el prau El Molín, en Cangas del Narcea. Allí, como a tantos puntos de la región, unos acudían para tomar el sol y otros para refrescarse. Bajo una de las sombrillas, Libertad Fernández, 'Tari', la presidenta de la delegación canguesa de la Asociación Española Contra el Cáncer, se preparaba para ofrecer a los bañistas cremas protectoras y algunos consejos para tomar el sol y broncearse sin que ello suponga un riesgo para la salud de la piel. «Es la primera vez que se hace aquí. El acto forma parte de la campaña 'Planta cara al sol'. Tomar el sol siempre se relaciona con la playa o las piscinas, pero el prau El Molín es también una zona de baño y es importante que todos se protejan cuando toman el sol para prevenir el cáncer de piel», apuntó la presidenta.

Además de distribuir protectores solares entre los allí presentes, se trató de concienciar del riesgo que supone exponerse a los rayos solares sin la adecuada preparación de la piel. «Se recomienda echar un protector de, al menos, factor 30 cada dos horas. Además, hay que estar alerta y revisar la piel y las manchas que aparecen en ella. Si cambian de color o de tamaño es vital acudir al dermatólogo», señalaron los voluntarios apoyándose en la información recogida en los folletos, que además de consejos informaron sobre los principales tipos de cáncer de piel.

Consciente de la importancia de prevenir cualquier agresión de los rayos solares, sobre su toalla se encontraba Carmen Gurdiel, de Canarias. «Siempre me echo protector, da igual dónde tome el sol. Aquí hay más humedad y el calor es distinto, pero me cuido igual», afirmó. En la misma línea, María Amelia Álvarez, aseguraba que jamás toma el sol sin rociarse de crema. «Aún así, me salen muchos lunares. Me reviso con frecuencia la piel para prevenir», apuntó mientras señaló alguna de esas marcas que ya consultó con el dermatólogo para mayor tranquilidad.

Sin embargo, aún queda mucho trabajo de concienciación pendiente. Entre los bañistas que reniegan de los altos factores de protección para procurar un bronceado más pronunciado se encontraba María Luisa Agustín. «Me echo una loción que preparo en casa con agua de nieve de primavera y aceite de oliva del bueno. Nunca me quemé con el sol», indicó esta canguesa que copió la fórmula a varios de los compañeros con los que practica senderismo. Eso sí, en la montaña reconoce aplicarse cremas de protección muy alta.