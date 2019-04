Asturias tiene ya más plazas de pisos turísticos que de pensiones y hostales Un par de turistas sacan su equipaje del coche ante un hotel en Gijón. / JOSÉ SIMAL La hotelería reclama una ley estatal para frenar la «competencia alegal» y los sindicatos alertan de la pérdida de empleo que supone para el sector CHELO TUYA GIJÓN. Miércoles, 3 abril 2019, 02:53

Por cada plaza hotelera de cinco estrellas, Asturias ofrece a los visitantes 5,5 plazas en pisos particulares que se comercializan como alojamiento turístico. Los ocho hoteles de la máxima categoría de la región disponen de 1.010 plazas. Las Viviendas de Uso Turístico (VUT) suman a esa cifra 4.504 más. El Principado llega a la primera gran cita vacacional del año, la de Semana Santa, con 5.505 plazas distribuidas en 1.101 domicilios privados que se han dado de alta en el registro regional de VUT. El implantado por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo en 2016.

La cifra crece mes a mes y supera ya a la suma de la oferta de plazas que en Asturias tienen hostales (390) y pensiones (2.994). O a la disponibilidad de los hoteles rurales, que cerraron el año con 3.047 plazas. Y que casi alcanza a la oferta de apartamentos turísticos. Una modalidad de alojamiento esta última profesional, con las mismas obligaciones que un hotel y de la que en Asturias hay 5.807 plazas en 290 apartamentos. En Gijón, la ciudad con más VUT de la región, (tiene registradas casi el 40% del total), la diferencia es abismal: hay 286 plazas de apartamentos turísticos frente a 2.285 de pisos particulares convertidos en alojamientos oficiales.

Una situación que, tal y como adelantó EL COMERCIO, ha llevado a la patronal hotelera a lanzar un aviso: «Nos abocan a comercializarnos como apartamentos turísticos. Al final es mucho más barata la gestión de los apartamentos y es evidente que el turista sigue viniendo».

«Propusimos una línea de ofertas turísticas para familias, pero nos ignoraron», dice CC OO

Así lo aseguró el hotelero Fernando Corral, experto en hotelería y vicepresidente de Otea, la patronal que aglutina a diferentes entidades profesionales del sector turístico. «Los hoteles no nos oponemos a las VUT. No estamos en contra de ellas, todo lo contrario, hemos luchado para que tengan un registro y estén regladas», asegura. Lo hacen tras sentirse desamparados «ante una competencia alegal», para la que reclaman un paraguas estatal. El gerente de Divertia, la empresa municipal que aglutina la oferta de ocio de Gijón, dejaba claro cómo debe ser esa ley: «Que incluya tres pilares: trasparencia (saber cuántas hay, de quién son y dónde están), seguridad (nadie controla quién las utiliza) y fiscalidad». Porque, «ahora mismo, no compiten en igualdad de condiciones con hoteles y apartamentos», resumió Jorge González-Palacios.

12.000 puestos en riesgo

Sin esa falta de apoyo legal, la patronal hotelera tiene claro que el futuro pasa «por los apartamentos», lo que se traducirá «en un recorte de empleo: por cada cien plazas hoteleras hay 53 puestos. Por cada cien de pisos turísticos, solo nueve», recuerda Corral. En números redondos, serían 12.000 empleos a recortar en el sector turístico asturiano.

Una situación que preocupa a los sindicatos. «Estamos hablando de muchos puestos de empleo que están en riesgo», señalan tanto Marta González como Alfredo García, vicesecretaria de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT y secretario general de la Federación de Servicios de CC OO, respectivamente.

Para González el problema radica en que «vivimos en la cultura 'low-cost'. Queremos lo más barato, sin darnos cuenta de los puestos de trabajo que se pierden con cada decisión de ese tipo que tomamos. Desde comprar en un comercio de bajo coste hasta irnos de vacaciones. Eso destruye empleo».

García, por su parte, lamenta «la política turística que se está llevando a cabo o, mejor, la que no se está realizando». Recuerda que «para el plan estratégico se nos pidió colaboración. Y realizamos muchas propuestas que no fueron ni apuntadas». Por ejemplo, el portavoz de Comisiones Obreras que «propusimos una línea de ofertas turísticas para familias, pero nos ignoraron. Advertimos, ya en aquel momento, que las nuevas familias querían nuevas fórmulas de alojamiento, pero nada», reitera.