«Asturias no puede permitirse la gratuidad del 0 a 3» Sábado, 8 septiembre 2018, 03:49

«¿El impulso que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren dar a la gratuidad de las escuelas infantiles puede despejar la negociación presupuestaria en Asturias?». Fue una de las preguntas que ayer se le hicieron al consejero de Educación. «La negociación presupuestaria no es de mi competencia», señaló Alonso, aunque volvió a insistir en que «esta etapa, por ley, es voluntaria, pero no gratuita y en ninguna comunidad es gratis». «Entiendo, además, que esta comunidad no puede permitirse el desembolso que la gratuidad total supondría para las arcas públicas», estimado en más de 20 millones al año.