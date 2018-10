«Asturias se ha quedado pequeña y eso al final ahoga» La fuga continuada provoca un 'síndrome de Robinson' entre los que se quedan, que se sienten «un poco aislados y con menos opciones» La nueva generación de emigrantes, mejor formada, no cree que la región «sea ahora el mejor lugar para construir un futuro» P. SUÁREZ / R. MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 8 octubre 2018, 10:46

Con las mismas ganas de ver mundo que sus predecesores pero más títulos, la nueva generación de emigrantes considera que la Asturias que dejan atrás «está muy parada y eso agobia». Esas fugas constantes empiezan a lastrar a los amigos que deciden quedarse. Resulta dificil encontrar un grupo de jóvenes en el que buena parte de ellos no hayan planteado su futuro más allá del territorio. Baste la imagen superior, una fiesta de graduación que reunió a ocho amigos, de los que solo dos se resisten a hacer las maletas. Esa retaguardia confiesa que las ausencias les pasan factura y sufren su propio 'síndrome de Robinson'.

«Cuando se va tanta gente joven de una forma tan continuada, la ciudad se apaga. Es algo que se nota especialmente en estos meses, cuando después de un verano lleno de planes, te encuentras con que apenas tienes con quien salir a tomar algo», reflexiona Luis Terrón, quien con 22 años trata de abrirse camino en la región.

Casos como el de Terrón son la otra cara de esta fuga de jóvenes. «Le das muchas vueltas a si merecería la pena hacer la maleta y marchar. En mi caso sé que es una decisión que me costaría tomar. Para otros son más fáciles estos cambios. Lo que sí es cierto es que todo esto provoca que a veces te sientas un poco aislado y con menos opciones. Dices: igual por quedarme aquí estoy tirando mi futuro. A veces se hace bastante duro», confiesa, quien se declara un enamorado de Asturias. «Es un sitio con una calidad de vida espectacular. Algo tenemos que estar haciendo mal para que la gente prefiera irse a ciudades donde la vida es mucho menos cómoda», afirma.

En una línea similar se manifiesta Ana Vega-Arango, quien abandonó la región para estudiar en Salamanca y descarta, «a día de hoy», una vuelta en un futuro próximo. «Por supuesto que disfruto cuando vengo unos días a ver a mi familia y mis amigos, pero no creo que Asturias sea ahora mismo el mejor lugar sobre el que la gente joven pueda construir su futuro. Se queda pequeño y eso al final ahoga», afirma quien se plantea sus próximos años en Madrid como un cúmulo de oportunidades.

«En Austria me ofrecen unas condiciones que aquí es imposible encontrar», añade Pelayo Manrín, quien se trasladará el próximo mes al país alpino para comenzar a a trabajar en una empresa del sector servicios. «Para mí, el hecho de irme no se corresponde con ningún deseo concreto de abandonar Asturias. Me voy para no estancarme y con la idea de intentar volver si la cosa mejora», declara este joven con cierta nostalgia por abandonar su casa.

«Acabaré volviendo»

Otra de las sensaciones que comparten la gran mayoría de jóvenes es que Asturias es un lugar idóneo para crecer pero que a una cierta edad no consigue retener. «Asturias ofrece una serie de ventajas que son muy importantes en edades tempranas. La naturelaza, que todo quede relativamente cerca, la amplia oferta a nivel de ocio, la seguridad... Sin embargo, llega un momento en que parece que ya lo conoces todo. Tienes la sensación de que necesitas algún incentivo más para seguir aquí», afirman.

Un aspecto que resulta llamativo es el hecho de que buena parte de ellos dan por sentado que acabarán volviendo a Asturias. «Estoy completamente segura de que voy a volver a Gijón. El problema está ahora, pero llegada una edad, Asturias vuelve a ser un lugar envidiable para vivir», asume Vega-Arango. «Igual que considero que salir de Asturias para formarme fue una idea acertada, también espero tener la posibilidad en un futuro de darle a mis hijos una adolescencia como la que yo tuve la suerte de tener aquí», incide esta joven.