Asturias rechaza que el turismo sea un «riesgo» para la población de osos El director general de Biodiversidad defiende que «bien regulado puede ayudar a la conservación de la especie» EUGENIA GARCÍA OVIEDO. Sábado, 28 julio 2018, 03:18

La interacción entre osos y personas es compatible con la conservación de la especie animal, así como con la seguridad humana. Esa es la idea que transmitió ayer el director general de Biodiversidad, Manuel Calvo, durante la presentación del censo anual de osas con crías de la cordillera Cantábrica.

Con la población osera mostrando una tendencia «cada vez más positiva» hacia su recuperación, las cuatro comunidades autónomas de la cordillera Cantábrica -Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León- se enfrentan ahora a dos grandes retos. El primero, trabajar en la regulación del turismo para que no afecte ni a la conservación del oso ni a la seguridad de las personas. En este sentido, apuntó el responsable de Medio Ambiente de Asturias, «el turismo bien regulado y controlado no tiene por qué perjudicar al oso».

Más bien al contrario, puede «ayudar a la conservación de esta especie». Pero para ello resulta imprescindible «guardar unas pautas de comportamiento» determinadas. Si esto ocurre, «no tiene por qué haber ningún tipo de incompatibilidad» entre un turismo sostenible que, según apuntó su homólogo en Castilla y León, José Ángel Arranz, «es una importante fuente de actividad económica para determinadas zonas rurales, que lo necesitan para consolidar su población».

El segundo de los desafíos es «controlar los episodios de interacción entre osos y humanos que cada vez van a ser más frecuentes», dado el aumento de la población de osos pardos en la cordillera Cantábrica, así como la merma de la actividad humana en el entorno rural. No obstante, estos acercamientos «no son preocupantes», tranquilizó Calvo. No habrá conflictividad «si el comportamiento de la población hacia el oso pardo es normal y no se intenta acosarlo o perseguirlo». Con el objetivo de prevenir incidentes, el año pasado se realizaron en distintos lugares del Principado las 24 jornadas informativas 'Conviviendo con osos' dirigidas a esa población, en las que se explicaron las pautas de comportamiento que hay que tener ante la presencia de un oso.

Y la forma más nociva de interacción, el furtivismo, «ha desaparecido como tal». Así lo aseguró Arranz, quien explicó que «ya no se persigue al oso de manera premeditada, como antes». Si bien «en la montaña palentina ha habido algún caso en el que un oso fue disparado o resultó capturado por un lazo, ocurrió indirectamente y la trampa iba destinada a jabalíes», indicó antes de señalar como «accidentes» estas circunstancias.

27 osas y 50 crías

El último censo de población osera en la cordillera Cantábrica concluye que durante el periodo comprendido entre 2000 y 2017 hubo «consolidación e incremento de la subpoblación en el sector occidental», es decir, la que comprende el territorio asturiano.

Los datos indican que el año pasado se localizaron 41 osas con 73 crías, de las cuales 27 hembras y 50 esbardos se encontraban en la zona occidental de Asturias, mientras que en el oeste de León había ocho hembras y catorce crías. En cuanto a la población oriental, que abarca Cantabria, Palencia y el este de León, se contabilizaron seis hembras y nueve oseznos. El último censo, que refleja la existencia de una madre y seis crías más que el año pasado, ratifica la buena salud de la especie en la cordillera. El seguimiento anual de las unidades familiares de osas con crías se realizó mediante conteo, dada su «fácil detectabilidad, hábitos diurnos y menor área de campeo».

En lo que respecta a la estimación global de la población de plantígrados, para la cual se utilizan técnicas como el seguimiento directo, estudios genéticos de restos o sistemas de captura de pelo, se calcula que la población de oso pardo en la cordillera se sitúa en una horquilla de 230 a 270 ejemplares, de los cuales entre 190 y 230 corresponderían a la subpoblación occidental y al menos 40 a la oriental.

Discrepancias

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) discrepa con los datos oficiales y asegura que los censos anuales de osas con crías «no reflejan la realidad de la evolución de la población osera ya que no tienen en cuenta el fracaso reproductor». «El censo de osas y crías es estimativo», respondió Calvo.