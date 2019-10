Asturias registra en un año 37.000 nuevos pobres por el envejecimiento y la precariedad laboral El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza señala que el 9,1% de la población tiene «mucha» dificultad para llegar a fin de mes SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Viernes, 18 octubre 2019, 03:18

Pensionistas, familias formadas por una madre y sus hijos, y jóvenes de entre 16 y 30 años. Esos son los perfiles mayoritarios de las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en la región. En total, 215.000 personas, un 20,9% de la sociedad asturiana, se encuentra en esa difícil tesitura. En el último año, 37.000 personas traspasaron ese umbral, según los datos recogidos en el IX Informe de Seguimiento del Indicador de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social presentado ayer en la Junta del Principado por la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

Dicho informe sitúa a la región en el noveno puesto en el ranking de comunidades con menor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. La media nacional se sitúa en el 26,1%. Estos datos, según Mari Luz Baeza, vicepresidenta de la red EAPN, se deben a tres factores: la vivienda, el mercado laboral y los pensionistas. Así, desde EAPN advierten del número insuficiente de viviendas sociales en la región, del trabajo precarizado y del alto número de pensionistas como consecuencia del envejecimiento de la población.

Todo eso explica que la situación en el Principado no sea mejor que hace diez años, sino «todo lo contrario», constató Héctor Colunga, presidente de EAPN en Asturias. Los datos indican la ruptura de una tendencia de mejora en los últimos años y sitúan a la región en números notablemente peores que en 2008, en el inicio de la crisis, cuando el porcentaje de población en esta situación era del 19,5%.

El informe utiliza tres indicadores diferentes: la tasa de pobreza, que sería el indicador económico; la baja intensidad de trabajo por hogar, que sería el indicador de inserción laboral; y la privación material severa, que sería el indicador del consumo básico.

Respecto al primero, Héctor Colunga indicó que la tasa de pobreza es del 14% mientras que el año anterior era del 13,2%. Asimismo, más de 40.000 personas en Asturias se encuentran en situación de pobreza severa, es decir, «sobreviven con menos de 370 euros».

El informe incluye que el 6% de la población, 61.000 personas, viven en condición de privación material severa, es decir, no pueden hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos de consumo básico, como permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Un 4,6% de asturianos no puede hacerlo. El 30% no pueden permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. El 10,8% no son capaces de mantener la vivienda con una temperatura adecuada y más del 31% no pueden afrontar gastos imprevistos.

Respecto a la dificultad para llegar a fin de mes, el informe arroja que el 9,1% de la población lo hace «con mucha dificultad» mientras que el 20,1% lo hace «con cierta dificultad» y el 13,1% «con dificultad». Además, el 11,5% de la población menor de 60 años residente en la región vive en hogares con baja intensidad de empleo.

Desde EAPN afirman que la existencia del salario social «no es suficiente» y piden mayores políticas para quienes más dificultades tienen, así como corresponsabilidad entre todos. «El mundo, tal y como está, no funciona», aseguran.

Desde Ejecutivo regional, la portavoz Melania Álvarez destacó la importancia del salario social, «que es el elemento por excelencia en la lucha contra la desigualdad y la exclusión». Avanzó que en las próximas semanas se dará luz verde al proyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones, «que nos ayudará a agilizar y a hacer de ese sistema de protección un sistema adaptado a las nuevas realidades que se producen en Asturias». También destacó las políticas puestas en marcha para facilitar el acceso a la vivienda.