Sanidad retrasa a 2020 una revisión de glaucoma por falta de especialistas Consuelo Tuya, con la cita aplazada para febrero de 2020. / ALEX PIÑA Consuelo Tuya tenía cita para el 14 de diciembre, en Oviedo, y le aplazan la visita al 19 de febrero de 2020. El Sespa dice que la volverán a programar LAURA FONSECA / L. M. OVIEDO. Sábado, 27 octubre 2018, 01:58

Tenía cita para el próximo 14 de diciembre por un riesgo de glaucoma que le detectaron hace algunos años y que, precisamente, le aconsejaron controlar, pero el oftalmólogo del centro de salud de La Lila, en Oviedo, no la verá hasta febrero de 2020. La falta de especialistas ha llevado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a reprogramar la actividad y recitar a los pacientes de oftalmología del Área Sanitaria IV. Si el Sespa no lo remedia, a Consuelo le tocará esperar casi dieciséis meses más de lo previsto, un plazo al que deberá sumar, a su vez, el año que ya acumulaba por tratarse de una cita que en principio debería ser de carácter anual. Esta paciente ovetense, de sesenta, años es una de las tantas afectadas por la situación que vive desde hace una larga temporada el área de especialidades del centro de salud de La Lila. Oftalmología no es el única área con falta de personal.

Consuelo Tuya Vicente presentó una reclamación el jueves ante el Servicio de Atención al Paciente. Allí le explicaron que «en los últimos meses se han jubilado siete oculistas y otros están de baja. Me dicen que no pueden hacer nada». ¿Resultado? Nueva cita para febrero de 2020. Consuelo es consciente de que «lo mío no es nada grave, pero ¿y si lo fuera? Me da rabia lo que está pasando en la sanidad pública, donde me consta que no soy la única a la que le ha pasado». Chelo, como la conocen sus amigos, está convencida que «acabaré yendo a una consulta particular, pero no debería ser así». Desde Sanidad aseguran que cuando se produce la baja de algún especialista, a los pacientes afectados se les da una nueva fecha para que no salgan del sistema, pero que en el caso de Consuelo seguramente será reprogramada para adelantar la cita de febrero de 2020.

Derivaciones de Gijón a Avilés

Al servicio de Atención al Paciente del Hospital de Cabueñes han llegado también varias reclamaciones de pacientes del Área Sanitaria V a los que el Sespa ha derivado a Avilés para realizar una densitometría ósea. Además de rechazar tener que irse a otra ciudad, se quejan porque no han sido informados de las razones de tal derivación. En esta situación hay una mujer de ochenta años. Otra, de 73, expresaba ayer su «impotencia» ante una decisión que «me parece inmoral». No sabe si tiene que ver con que en Avilés le realizarán la prueba antes que en Gijón porque, de momento, no le han dado cita.