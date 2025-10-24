Asturias, segunda comunidad donde más crece el uso del autobús urbano

Cola de viajeros en la oficina del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) en la estación de autobús de Gijón.

Ramón Muñiz Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 21:37

Tras el parón que supuso la pandemia, el autobús viene protagonizando en todo el país un crecimiento sostenido y continuado, más acusado en Asturias. Los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Asturias señalan que en el acumulado hasta el mes de agosto este modo de transporte público venía captando un 8,1% más de usuarios que el pasado año, el segundo mayor incremento del país tras el del País Vasco (17,8%).

El progreso del sector en Asturias está tres puntos por encima de la media nacional en 2025. En los primeros ocho meses de 2024 los autobuses urbanos del país presentaban una cosecha de viajeros un 10,9% mejor que el ejercicio anterior, tasa que batían los asturianos con un 15,7%.

Se encadenan así dos ejercicios donde el comportamiento de los autobuses asturianos es notablemente superior a los del resto del país, algo en lo que tiene mucho que ver dos políticas impulsadas por la Consejería de Movilidad. De un lado está la tarifa plana Conecta, que por 30 euros permite usar todos los trenes y autobuses de Asturias, una oferta que está incrementando el uso del transporte público. Por el otro está una estrategia muy activa en el diseño de nuevas rutas específicas.

Es el caso por ejemplo de los autobuses lanzadera que permiten llegar hasta las estaciones de tren para enlazar con un AVE, Alvia o AVLO. «Están dando un buen resultado», confirmó esta semana Alberto Cillero, director de Estudios, Licitaciones e Innovaciones de Alsa.

Este verano se amplió una oferta de autobuses lanzaderas con 31 rutas en 27 concejos, especialmente programadas para destinos costeros, reservas de la biosfera y acudir a fiestas populares. Los vehículos captaron 235.906 desplazamientos, lo que supone más del doble que el verano pasado, todo un éxito, según celebró el consejero Alejandro Calvo.