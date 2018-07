Asturias estará este fin de semana en riesgo por tormentas Dos jóvenes disfrutan de la jornada soleada de este viernes en Salinas. / MARIETA. La región se despide del breve respiro soleado del que ha disfrutado en las últimas horas. A partir de mañana llegan las torementas, la lluvia e incluso el granizo ELCOMERCIO.ES Viernes, 13 julio 2018, 20:05

No es ningún secreto que el tiempo en Asturias no siempre está asegurado. Un día llueve, otro amanece despejado y al día siguiente regresan las nubes. Incluso, todo esto podría pasar en el mismo día. Esta sensación, no obstante, es la más presente este verano en la región cuando tan pronto los termómetros se disparan como aparece una manga marina que obliga a los usuarios de los arenales a abandonar la playa.

Precisamente esto es lo que sucederá en las próximas horas. Mientras que este jueves y este viernes asturianos y visitantes han podido disfrutar de unas jornadas soleadas y calurosas, la situación cambiará radicalmente a partir de mañana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos de nubes bajas sin descartar brumas matinales y algún banco de niebla aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía en el interior con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo. De hecho, la región estará en riesgo por este fenómeno durante todo el sábado y el domingo. Temperaturas sin cambios o en ligero aumento, algo más acusado de las mínimas en el interior. Viento variable flojo predominando por la tarde la componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 26. En el mar, viento este o noreste 3 o 4, ocasionalmente 5 al oeste de Peñas. Marejadilla o marejada.

La situación el domingo se repite. Los cielos estarán nuboso y se esperan chubascos y tormentas generalizados que, nuevamente, podrían ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso, más acusado en las máxiams. Viento variable flojo, tendiendo por la tarde a norte y noroeste.