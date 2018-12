«Los políticos deberían escuchar a la gente que vive en el medio rural» Lucía Velasco posa junto a 'Gitana' en su finca de Quejo, en Las Regueras. / B. G. H. Lucía Velasco. Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales Defensora de la cultura trashumante, sostiene que «es una tradición que no podemos dejar morir» BELÉN G. HIDALGO LAS REGUERAS. Miércoles, 26 diciembre 2018, 01:58

Por las venas de Lucía Velasco Rodríguez (Bustellán, 1983) corre sangre vaqueira. Se crió entre vacas y no entiende la vida sin ellas. Este año fue galardonada con el premio Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por mantener la tradición de la trashumancia en su ganadería, con más de cien reses de la raza Asturiana de los Valles, que cada mayo emprenden el camino hacia la braña somedana.

-¿Cómo llega a ser ganadera?

-Nací en casa de ganaderos, pero tuve un parón cuando ingresé en el Ejército. Luego conocí a mi marido y volví a la ganadería porque él también tiene ganado. Volví por amor.

-La ganadería mantiene la tradición de la trashumancia. ¿Es una cuestión de romanticismo o un recurso para al ganadero?.

-Mis padres y mis abuelos ya eran vaqueiros, pero la familia de mi marido lleva cuatro siglos manteniendo la tradición de subir el ganado a las brañas de Cerreo ininterrumpidamente. Mantenemos la tradición viva, que es lo que importa. La trashumancia es un recurso. En las brañas el pasto es mejor.

-Mantener esta tradición en una ganadería del siglo XXI le valió el premio 'Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales' por el Ministerio de Agricultura. ¿Qué supuso la distinción?

-Fue un galardón muy importante porque la historia de los vaqueiros estaba quedando olvidada. Asturias siempre fue vaqueira, es una tradición de muchos siglos y no podemos dejar que se muera.

- No solo fue por esa tradición, también por la innovación en el sector. Creó Ganaderas Asturianas como grupo de WhatsApp y ahora es una asociación. ¿Cómo surgió?

-Fue por un percance con el parto de una vaca en el puerto. No había cobertura y sudé la gota gorda. Acudí al Principado para ver si había opción de que se diese algún curso de primeros auxilios para los ganaderos. Me dijeron que si juntaba gente, harían lo que pudiesen. Surgió el grupo de WhatsApp con 13 ganaderas, luego Facebook y ahora somos asociación. ¡No pensaba que en Asturias éramos tantas! Tratamos los temas de las vacas, las ayudas, dudas, consejos...

-Ante el ministro, ¿qué demandas trasladó para el campo asturiano?

-Un montón. Quizás la principal fue un cambio legislativo para controlar la fauna salvaje. El lobo está haciendo mucho daño al ganadero.

-Entre sus reivindicaciones se encuentra una mayor atención al medio rural. ¿Qué le hace falta?

-Es necesario que escuchen a los ganaderos y la gente que vive en el medio rural y las necesidad que tenemos. No se puede tirar de libro. Por ejemplo, no podemos quedarnos sin algo tan básico hoy día como la red móvil. Hay lugares a los que no llega el transporte para que los críos vayan al colegio. Yo como madre si mis hijos no van a tener ese servicio no me quedo en el pueblo.

-¿Es fácil conciliar en el campo?

- No (se ríe). Hacen falta más guarderías. Un parto de una vaca puede venirte a las 3 de la tarde o las 6 de la mañana y no puedes dejar a los niños solos. A mí me ayuda mi familia, si no sería imposible.

-Como ganadera, ¿qué pediría a las administraciones?

-La burocracia nos hace perder mucho tiempo. Los animales te requieren las 24 horas del día. También hace falta mucha formación. No somos los ganaderos que éramos antiguamente. Serían necesarios cursos para hacer frente a todos esos trámites y también de cuidados básicos.

-¿Cómo ve el futuro de la ganadería?

-No parece muy boyante. Tenemos muchas trabas y la gente se desanima. El precio del producto baja y los piensos y forrajes cada vez son más caros. Además hay que pagar seguros, autónomos... Son muchos gastos. Llega un momento que lo pones en la balanza y no compensa.

-Y las ayudas de la PAC. ¿No sirven para paliar esta situación?

- Es un engañabobos. El ganadero saldría muy beneficiado sin ella si el producto se vende a su precio. Estamos vendiendo a precios de hace cuarenta años. Hoy un ternero lo puedes vender por 700-800 euros, pero tendría que pagarse por 1.300 ó 1.400.

Síguenos en: