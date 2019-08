Asturias superará hoy los 30 grados y mantendrá el buen tiempo hasta el domingo

Cangas del Narcea, Langreo y Oviedo superarán hoy los 30 grados. Y la costa quedará muy por encima de los 25. En Avilés y Gijón se esperan 28 grados, mientras que en Llanes y Navia se alcanzarán los 27. Asturias recupera hoy temperaturas de verano con termómetros al alza.

Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que fija para hoy cielos despejados y temperaturas máximas en ascenso, una subida que califica de «notable» para el interior de la región. Los vientos del este aliviarán la sensación de bochorno, pero se prevé un inicio del fin de semana de sol y playa. El calor, no obstante, no llega con ninguna alerta de la mano. No se esperan ni fenómenos costeros, debido a los vientos, ni tampoco hay avisos de que las temperaturas puedan causar riesgos.

El buen tiempo se espera hasta la tarde del domingo, cuando las brumas matinales pueden acabar dejando chubascos débiles que pueden llegar a tormenta en la Cordillera. El domingo las temperaturas ya no serán de verano.