Covadonga Tomé, de pie, este miércoles, antes de iniciar la reunión de la Junta de Portavoces. Álex Piña

Tomé acepta el modelo municipal de tasa turística pero exige que se aplique este verano para firmar los presupuestos asturianos

PSOE e IU celebran el avance de las negociaciones con la líder de Somos y el diálogo abierto con Adrián Pumares, quien marca distancias y mantiene que su apoyo a las cuentas es «altamente improbable». «La izquierda está sola», dice el PP

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

El Gobierno del Principado y las dos fuerzas políticas que lo sustentan, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, mantienen abiertas las negociaciones en materia presupuestaria ... principalmente con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para tratar de alcanzar un acuerdo antes incluso de que el proyecto de ley entre en la Junta General el próximo lunes y garantizar así su aprobación en la Cámara asturiana y entrada en vigor. Ambas partes reconocen que las conversaciones están muy avanzadas y que en estos momentos se trabaja ya en el detalle, «perfilando el acuerdo», en palabras de la portavoz socialista, Dolores Carcedo. De hecho, hay puntos en los que ambas partes ya habrían llegado a un acuerdo, según la propia Tomé, como el relativo a la implantación de una tasa turística en Asturias, que se aplicará únicamente en los ayuntamientos que así lo decidan voluntariamente y, por lo tanto, será en la práctica (aunque sea necesario un marco autonómico para su implantación) una tasa municipal, siguiendo el modelo que ya había propuesto el presidente Adrián Barbón.

