Tomé acepta el modelo municipal de tasa turística pero exige que se aplique este verano para firmar los presupuestos asturianos

El Gobierno del Principado y las dos fuerzas políticas que lo sustentan, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, mantienen abiertas las negociaciones en materia presupuestaria ... principalmente con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para tratar de alcanzar un acuerdo antes incluso de que el proyecto de ley entre en la Junta General el próximo lunes y garantizar así su aprobación en la Cámara asturiana y entrada en vigor. Ambas partes reconocen que las conversaciones están muy avanzadas y que en estos momentos se trabaja ya en el detalle, «perfilando el acuerdo», en palabras de la portavoz socialista, Dolores Carcedo. De hecho, hay puntos en los que ambas partes ya habrían llegado a un acuerdo, según la propia Tomé, como el relativo a la implantación de una tasa turística en Asturias, que se aplicará únicamente en los ayuntamientos que así lo decidan voluntariamente y, por lo tanto, será en la práctica (aunque sea necesario un marco autonómico para su implantación) una tasa municipal, siguiendo el modelo que ya había propuesto el presidente Adrián Barbón.

Un modelo que, conviene recordar, Tomé criticó duramente al entender que era claramente insuficiente y que dejaba en manos de los ayuntamientos una medida que, en su opinión, debería ser de carácter autonómico y obligatoria. No obstante, en una iniciativa parlamentaria posterior, su equipo ya planteó que «como mínimo» se aplicara en la Red de espacios naturales protegidos y en las localidades con mayor presión turística. Finalmente, la diputada ha aceptado la propuesta del Gobierno regional, respaldando el modelo municipal y voluntario, aunque ha impuesto en el acuerdo parlamentario que se aplique antes del verano de 2026, forzando al Gobierno regional a desbloquear un compromiso que parecía estancado. Según la propuesta de Tomé, los ayuntamientos podrán establecer la tasa a razón de un euro por persona y pernoctación.

Tanto PSOE como IU han querido destacar igualmente que se mantiene también abierto el diálogo con el diputado de Foro, Adrián Pumares, quien sin embargo quiso marcar distancias al insistir en que es «altamente improbable» su voto favorable a estas cuentas e incluso también complicada su abstención. Entre otras cosas, argumentó, porque se encuentra en las «antípodas» del Gobierno regional en materia fiscal. Pumares también aclaró que su partido «ni se comprometerá ni tampoco rechazará» unos presupuestos mientras no pueda analizarlos, aunque sea de forma somera, algo que insinuó podría hacer la diputada Covadonga Tomé, y reconoció que le gustaría que las cuentas incluyeran alguna de sus propuestas en materia de vivienda y colaboración público-privada. «La izquierda está sola, muy sola», replicó el portavoz adjunto del PP, Luis Venta Cueli, quien defendió la autonomía de Foro pese al acuerdo parlamentario con su grupo parlamentario, pero señaló que es al PSOE al que «le interesa» dar un imagen de acercamiento con Foro que, en su opinión, no existe.

El proyecto de ley de los Presupuestos de 2026 entrará en la Cámara asturiana el próximo 1 de diciembre y la Junta General, según el cronograma aprobado este miércoles en Junta de Portavoces con el rechazo de PP y Foro, reservará para las comparecencias tanto de los consejeros como de expertos del jueves 4 al lunes 15 de diciembre. El pleno de totalidad se celebrará el viernes 19 y la votación final del presupuesto el día 29.

PP, Vox y Foro han coincidido en criticar lo ajustado del calendario, que obliga a tramitar los presupuestos «a la trágala, en 18 días», en palabras del portavoz adjunto del PP, Luis Venta, quien cree además que se hará «de tapadillo» porque son los presupuestos que más castigan impositivamente a los asturianos. Desde Vox se ha calificado de «insulto y tomadura de pelo» que el Gobierno regional presente su borrador el 1 de diciembre. «Se creen que son impunes a todo», reprochó Carolina López. Mientras tanto, Adrián Pumares, de Foro, ha calificado de «disparate» y «falta de respeto a la Junta» el cronograma..