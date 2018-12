Asturias, con un tiempo «muy poco navideño» hasta el miércoles Terrazas llenas en la zona de Begoña de Gijón. / Damián Arienza La ausencia de lluvias y las temperaturas superiores a las habituales para esta época permitirán de disfrutar de una atípica Navidad EL COMERCIO Gijón Domingo, 23 diciembre 2018, 17:32

Los amantes del esquí y los deportes de invierno no están de suerte. La Navidad llega este año con un pronóstico meteorológico «muy poco navideño», según la expresión de la portavoz de la Aemet. Y es que no solo no habrá nieve, sino que las temperaturas en Asturias y el resto del país estarán muy por encima de los valores habituales este época.

La estabilidad se mantendrá hasta el miércoles gracias a la entrada, este domingo, de un anticiclón. Delia Gutiérrez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, ha precisado que la probabilidad de que llueva el este domingo es «del 0% en toda España» y «prácticamente la misma se mantiene para el día de Nochebuena». Del martes, día de Navidad, ha dicho que hay muy poca señal de lluvias y que afectará únicamente al entorno de las costas gallegas, que al día siguiente notarán los efectos de un nuevo frente atlántico.

Además de la ausencia de precipitaciones y los cielos despejados, «en la mayor parte del país la sensación térmica no será muy navideña», ha comentado Gutiérrez. Y es que, en términos generales, los termómetros marcarán entre tres y cuatro grados centígrados más de lo habitual para estas fechas e incluso hasta cinco grados centígrados en las zonas altas y de montaña. Esta situación se nota desde hace unas días en Asturias, que el viernes despidió el otoño con temperaturas superiores a veinte grados. Este domingo, por ejemplo, en casi toda la costa regional se han rozado los 17 grados, valores nada habituales para este época y que han invitado a muchos a disfrutar de las terrazas y las actividades al aire libre.

Para mañana, la Aemet anuncia un ligero descenso térmico, pero las máximas se moverán en torno a los 16 grados en Avilés, Gijón y Oviedo e incluso a los 18 en puntos de interior como Cangas del Narcea.

Quienes vayan a viajar por el interior peninsular deben prestar atención a la presencia de densas nieblas, el fenómeno más adverso que se anuncia para estos días y que se formarán, sobre todo, en las depresiones del Duero y el Ebro.