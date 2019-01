Toda Asturias tirita congelada

Continúa el buen tiempo en Asturias. El problema es que se traduce en unas temperaturas muy bajas para esta época y prácticamente toda la región está tiritando de frío. Los asturianos tratan de aprovechar los débiles rayos de sol para calentarse, ya que en las zonas que se mantienen en sombra las temperaturas no acaban de despegar.

El día de ayer volvió a ser muy frío, con una mínimas que alcanzaron los 5,9 grados bajo cero en Posada de Llanera. Otros puntos de la región con temperaturas muy bajas fueron Tineo (-5,4), Noreña (-5,1), Mieres (-4,3), Somiedo (-4,2), Pola de Lena (-4,1), Piloña (-3,6) y Gijón (-3,2). Pero es que hubo temperaturas negativas en muchos más lugares, como Amieva, el aeropuerto, Castropol, Colunga, Oviedo o Salas. Además, las temperaturas máximas se quedaron muy cortas y las más elevadas se registraron en Degaña (14), Ibias (13,3), Castropol (12,6), Gijón (12,4) y Salas (11,9).

Llama la atención que las máximas se registraron en la costa asturiana, que puede ser algo normal, pero también en lugares muy elevados, como Degaña, ubicada a 1.310 metros de altitud, o Ibias, a 780. Esto se debe a la denominada inversión térmica. En condiciones normales, las capas más frías de aire se encuentran en la parte alta de la atmósfera y las más calientes, abajo. La inversión térmica quiere decir que esa situación se modifica, quedando una capa de aire frío inmóvil sobre el suelo y la de aire caliente en zonas más altas. Por eso Degaña e Ibias registraron las temperaturas más elevadas. Además, también supone que el suelo no se pueda desprender del frío acumulado durante las noches, ya que la circulación atmosférica se reduce al mínimo, apareciendo las heladas e, incluso, las nieblas persistentes.

Se mantiene la alerta

Viendo esas condiciones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos amarillos por temperaturas mínimas entre las 2 y las 9 horas, tanto para hoy como para mañana. Se espera que las temperaturas puedan llegar a los cuatro grados bajo cero en la zona central de Asturias y en los valles mineros. Como se observa, en las zonas más altas de la región no se espera que se alcancen temperaturas tan frías.

No principio, no se esperan grandes cambios hasta el próximo miércoles. La Aemet prevé para mañana cielos poco nubosos o despejados, con brumas y bancos de niebla matinales en el litoral y los valles del interior. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas descenderán. Habrá heladas, en principio débiles, en el interior. La predicción para mañana es prácticamente idéntica, con la única variación de que las temperaturas máximas sufrirán un ligero ascenso. Será el miércoles cuando los cielos asturianos estén nubosos, esperándose lluvias débiles, especialmente en el extremo oriental de la región. El jueves se podrán mantener las lluvias dispersas y comenzaremos a hablar de cota de nieve, que se situará entre 800 y 1.000 metros, debido a que comenzará a soplar con fuerza el viento de componente norte.