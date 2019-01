Los últimos de su pueblo

El 22% de los concejos asturianos tiene menos de mil habitantes y las cifras oficiales sitúan al Principado como la comunidad que más pueblos pierde por la despoblación. Un total de 696 núcleos rurales han sido abandonados en los últimos años. Visitamos a los últimos moradores de siete pueblos que ya solo cuentan con una casa habitada y nos relatan la experiencia de vivir en un lugar donde ellos son los únicos vecinos.

Casielles

César Llamazales, con sus perros.

Veintitrés curvas de herradura y tres kilómetros de prolongado ascenso separan Casielles del resto del mundo, es decir, del Puente L'Agüera, en pleno desfiladero de Los Beyos. Allí, César Llamazales, de 58 años, y su hermano Arsenio, de 62, asumen con algo de pena y otro tanto de resignación el hecho de ser los últimos moradores de una aldea que llegó a tener cuarenta y cinco vecinos. «Hay que estar aquí porque é de lo que vivimos, pero si llegamos a jubilamos ya tenemos abaju, en Cangas, un pisu donde alojanos», explica el menor de los hermanos. Ese día, Casielles pasará a engrosar la lista de los aproximadamente 700 pueblos deshabitados que hay en Asturias, según las cifras oficiales.

«Tengo recuerdos muy buenos de guaje, salíamos a jugar al campu la iglesia, lo único llanu, allí nos ajuntábamos. Después fueron todos marchando, el resto muriendo», relata César en una de las últimas vueltas de la carretera que conduce a la aldea. Esa vía y la línea fija de teléfono (no hay cobertura para el móvil) son sus medios de contacto con el exterior, aunque en invierno la nieve dificulta las comunicaciones en ambos.

César tiene palabras de queja por la escasa atención prestada a lugares como Casielles: «Nos tienen muy abandonados. Aunque seamos pocos, pagamos también impuestos». No tiene mejor opinión de la clase política, aunque elogia el desvelo de los responsables de su concejo por atender a lugares como Casielles y señala al pueblo: sobre las calles vacías, permanece aún encendida la iluminación navideña que operarios municipales instalaron para que los hermanos Llamazales celebraran las fiestas como cualquier otro vecino.

Llanelo

Manuel Castiñeira, 74 años, enciende la cocina de la vivienda cedida tras su retiro como pastor. En la aldea solo queda él.

En el otro extremo de Asturias, la puerta de la última casa habitada de Llanelo, en Ibias, se abre y Manuel Castiñeira, de 74 años, recela antes de saludar: «Pensé que era el pan». Luego, vencidas las reservas, confiesa que esa es la única visita que espera este antiguo pastor de las brañas de Xinestoso, que también fue albañil y ejerció los más diversos oficios. Nació en Muxía y a los 14 años «salí por el mundo adiante», detalla. Encontró trabajo en las obras de la carretera que hoy pasa frente a esta casa cedida. Estuvo en Venezuela, Suiza y Alemania. Las vueltas de la vida acabaron trayéndole a la tierra «donde me dieron el primer plato caliente» y de la que ya no piensa moverse.

Al único habitante de Llanelo no le preocupa la soledad o el invierno duro de estas montañas: «Tengo al perro y mucha leña». Su acopio de ánimo contrasta con la desnudez de enseres y el vacío general que se observa al cruzar el umbral de su vivienda. Desde una de las ventanas se vislumbra el caserío disperso de otros lugares de La Montaña de Ibias, uno de los concejos con mayor número de pueblos abandonados o a punto de perder a sus últimos moradores. «De noche veo las luces. Hay gente ahí. Es lo que pienso», expresa el antiguo pastor.

Torga

Ángel Méndez Cadenas, de 72 años, al lado de su madre, Aurora, frente a la casa familiar.

La carretera en la que trabajó Manuel de joven nos lleva, atravesando el paisaje de escombreras y antiguas instalaciones mineras de Tormaleo y Luiña, hasta Torga, donde Ángel Méndez, de 72 años, su mujer Tina y la madre del primero, Aurora, de 97 años, son en la actualidad los únicos moradores de una aldea que llegó a tener diecisiete casas habitadas. Situada a 20 kilómetros de San Antolín, hoy solo cobra algo de su antigua vitalidad los fines de semana o en tiempo de vacaciones. Ángel cuenta que cuidó ganado «cuando aquí había buenos pastizales», picó carbón «cuando eso daba trabajo» y condujo un taxi escolar «cuando había 'nenos' en los pueblos». También fue alcalde de barrio catorce años. Ahora se ocupa de limpiar los caminos y las fincas de maleza: «¿Y quién las iba a rozar?»

El antiguo alcalde habla de la falta de expectativas de los jóvenes en la comarca y del desdén con el que la administración trata, en su opinión, al medio rural: «Los políticos no hacen caso a la gente de los pueblos, ni siquiera atienden a la experiencia de los que tuvimos aquí toda la vida: se ve en cómo están los montes y todo». Su vida está en Torga y, como prueba, apunta a la casa recién arreglada. Su madre, Aurora, tras probar la vida urbana al lado de una hija en Gijón manifiesta que «aquello no me gustaba. Estoy más segura aquí. No tengo falta de nada», afirma. Y coge un haz de 'xiestas'(escoba) secas para encender la cocina: «De esto non hay en Gijón».

Lago

Vidal Arias, de 71 años, el último morador del pueblo, frente a la cocina de leña de su casa.

A 100 kilómetros de Torga, en Lago, Allande, solo sale humo por la chimenea de la casa de Vidal Arias. Este ganadero de 71 años es el último de los 35 vecinos que llegó a conocer en el lugar donde se crió con sus cinco hermanos. Tres emigraron a Cuba y de allí, tras la Revolución, a los Estados Unidos, donde aún vive una hermana en Washington. Regresó hace cuatro años, cuando falleció la otra mujer de la familia en el cercano pueblo de Berducedo: «La primera vez que venía. No creo que vuelva ya». Mantiene contacto con ella por teléfono y junto a su cuñado, que acude a diario para llevarlo a comer a Berducedo, es su única familia. «De momento me arreglo. Lo único que echo en falta es no tener con quién hablar», confiesa Vidal, quien reconoce temer «a que algún día, sabiendo que estoy solo, vengan a robarme o a hacerme una perrería». Nos invita a entrar en su casa y la impresión recuerda al hogar de Manuel, el gallego de Llanelo: el único calor perceptible es el de la cocina de leña encendida, todo lo demás remite al vacío y la soledad que el ganadero allandés expresa en palabras.

Froseira

Otilia González, de 87 años, la única habitante de este pueblo de Ibias.

«Nací en Villar, en Illano, y mi marido en Pesoz. Llevo aquí 53 años. No me importaría volver a empezar una vida como la que tuve, no era tan mala, la tierra da de todo. Antes de casarme emigré a Caracas, pero volví a los tres años. La vida es dura en todos los sitios y nadie regala el dinero, hay que 'ganallo'. Algunos creen que por marchar lejos van a estar mejor y eso no es verdad: como en el pueblo de uno, en ningún sitio. Aquí había cinco vecinos en una casa, cuatro en otra, seis en la parte de arriba y dos hermanos en la ferrería. Uno madreñeiro y el otro hacía cestas. Me tocó amortajarlos. Mi marido lo perdí hace 18 años, yo estaré aquí hasta que me muera». Quien así habla es Otilia González, que ya es la única habitante de Froseira, en Boal.

A sus ochenta y siete años, esta mujer de mirada viva y verbo ágil afirma que de lo único que se lamenta es de «no poder moverme como de joven, pero es lo normal», asegura. Cuando llegó a Froseira no había carretera ni luz eléctrica, a pesar de estar a dos kilómetros de la Central de Doiras. Por la pista asfaltada que ahora la comunica suben numerosas personas a visitar la antigua ferrería del siglo XVIII y la cercana Cova del Demo. «Hay gente que me dice 'no me quedaba yo en Froseira a dormir sola por nada'. Y están más solos en la ciudad. Yo estoy tranquila, en todos los pueblos a la redonda saben que está aquí Otilia y sábelo el alcalde y la Guardia Civil. Miedo, ninguno». Asegura que le produce más inquietud lo que sucede en el mundo: «No sé en qué parará. Hay muitos probes, poucos ricos y muitos amigos de garrallo todo y non dar nada a los demás».

Otilia cocina a diario, muele maíz en el molino, atiende a las gallinas y echa un ojo a las vacas de uno de sus hijos, que vive en Doiras. «Nunca me aburro. Oigo la radio, la televisión o leo un libro», relata y apostilla con picardía: «En la ciudad é donde se aburren y alquilan un autocar para venir a Froseira. Allí abúrrense nas casas».

Bullimeiro

Benigno Suárez, 59 años, único habitante de esta aldea de Villayón, junto a su perro Pipo.

En Bullimeiro, las únicas voces que escucha Benigno Suárez, de 59 años, son las del panadero y el cartero. Como a Vidal –el allandés de Lago–, a Benigno Suárez, albañil en paro, casado y con la familia residiendo en Oviedo, lo que peor lleva de su vida en esta aldea sin vecinos del concejo de Villayón, en la que nació, es «no oír a nadie» y, especialmente, «las noches, que se me hacen muy largas».

En su día también él la abandonó para irse a la capital del Principado. Regresó al perder el trabajo durante la crisis de la construcción. «Aquí se puede vivir con menos; tengo una huerta, las gallinas, crié ovejas hasta que el lobo me las atacó y ya no quise más».

Sobrevive de una exigua ayuda social y del apoyo que le presta la familia. Prefiere no hacer planes de futuro, mientras afronta la rutina en el pueblo que un día dejaron todos: «Pensé que iba a acostumbrarme y es jodido. A tres kilómetros por la pista está Parlero y, a veces, voy a echar la partida o vienen los hijos el fin de semana. De seguido es duro. Trabajo, hago cosinas. Lo peor, el silencio y las noches. A eso no me fago, no», lamenta.

Castiellu

Isaac Gutiérrez y Dolores Pandiella, en el lugar donde se conocieron.

Si el desarraigo es la enfermedad crónica que arrastran quienes dejan atrás un lugar abandonado, la vida de Dolores Pandiella, de 83 años, y de su marido, Isaac Gutiérrez, de 85, es un raro ejemplo de apego al lugar natal. En el suyo, Castiellu se conocieron cuando esta aldea de Bimenes tenía ocho casas abiertas y una veintena de vecinos. Vivían uno frente a otro. Él trabajaba en una mina cercana. Se fueron a Gijón, donde él picó 37 años en La Camocha. Nunca cerraron la casa del pueblo y, tras el retiro, volvieron.

«Tenemos más libertad aquí», afirma ella. Él habla de los caballos que cría, percherones bravos con los que ganó innumerables trofeos. Fue zapatero, tamboritero de romería y «ya de vieyu, como el dichu», aprendió a tocar la gaita. Nos muestra orgulloso una foto en la que hace pareja con Xosé Antón Ambás. Dolores aprueba la afición musical de Isaac: «Ye bueno tener l'alegría en casa».

Aseguran que no se les pasa por la cabeza dejar Castiellu y que de aquí lo único que lamentan es que ya no haya vecinos. Él dirige el bastón hacia el entorno con una última queja: «Los praos tan faciéndose monte todos. Antes, la gente segaba, ahora los xabalís son los amos».