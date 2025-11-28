El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una grúa carga un tráiler en un vagón de tren de la autopista ferroviaria Valencia-Madrid. EFE

Asturias urge crear una autopista ferroviaria por el aumento de tráficos de mercancías con la variante

La actual infraestructura debe aumentar los anchos y gálibos de los puentes y túneles para permitir el transporte de trailers en vagones. La autopista conectaría Gijón con Valladolid, con la aspiración de llegar hasta Madrid

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:56

Se cumplen exactamente mañana dos años años de la entrada en servicio de la variante de Pajares. Una infraestructura esperada desde décadas y que, ... como dijo entonces el presidente del Principado, Adrián Barbón, permitió a Asturias romper su aislamiento secular e iniciar la «década del cambio». Pese a los años de espera, los fallos técnicos y los retrasos que se producen en la circulación, lo cierto es que nadie puede dudar hoy del éxito que ha supuesto la entrada en servicio de los túneles bajo la Cordillera Cantábrica que permitieron a la región dar un salto de una infraestructura del siglo XIX a una del XXI. Los datos lo corroboran: por la variante han circulado en lo que llevamos de año 3.300 trenes de viajeros, cuatrocientos más que en el mismo periodo de 2024, y cerca de 4.000 de mercancías, frente a los 3.100 del pasado año. Los datos los dio a conocer este viernes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, durante su intervención en la clausura del IX Foro de Transporte Multimodal, celebrado en Gijón. Por ello, y ante el gran incremento de tráficos de mercancías que circulan por la línea Gijón-Madrid, el Principado quiere dar un paso más y urge la creción de una autopista ferroviaria entre Gijón y Valladolid. «Ese es el futuro», dijo el consejero.

