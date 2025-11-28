Asturias urge crear una autopista ferroviaria por el aumento de tráficos de mercancías con la variante

Se cumplen exactamente mañana dos años años de la entrada en servicio de la variante de Pajares. Una infraestructura esperada desde décadas y que, ... como dijo entonces el presidente del Principado, Adrián Barbón, permitió a Asturias romper su aislamiento secular e iniciar la «década del cambio». Pese a los años de espera, los fallos técnicos y los retrasos que se producen en la circulación, lo cierto es que nadie puede dudar hoy del éxito que ha supuesto la entrada en servicio de los túneles bajo la Cordillera Cantábrica que permitieron a la región dar un salto de una infraestructura del siglo XIX a una del XXI. Los datos lo corroboran: por la variante han circulado en lo que llevamos de año 3.300 trenes de viajeros, cuatrocientos más que en el mismo periodo de 2024, y cerca de 4.000 de mercancías, frente a los 3.100 del pasado año. Los datos los dio a conocer este viernes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, durante su intervención en la clausura del IX Foro de Transporte Multimodal, celebrado en Gijón. Por ello, y ante el gran incremento de tráficos de mercancías que circulan por la línea Gijón-Madrid, el Principado quiere dar un paso más y urge la creción de una autopista ferroviaria entre Gijón y Valladolid. «Ese es el futuro», dijo el consejero.

En 2022, el Ministerio de Transportes dejó fuera a Asturias de su plan de autopistas ferroviarias. En aquel momento no estaba aún en servicio la variante de Pajares. Ahora, con el volumen de tráficos de mercancías que circulan por la infraestructura, estaría en condiciones de entrar en ese plan.

Una autopista ferroviaria trae muchas ventajas. Especialmente económicas, puesto que permite reducir el coste de transporte de mercancías y los tiempos de traslado de las mismas, pero también facilita la disminución de tráficos por carretera, al 'eliminar' los camiones de las principales vías de comunicación.

¿Qué es una autopista ferroviaria?

Pero vamos por partes y, primero, conviene explicar qué es una autopista ferroviaria. Se trata de un servicio de transporte intermodal que traslada camiones y sus cargas completas sobre vagones de tren para recorrer distancias largas. Este tipo de servicio está pensado para combinar la flexibilidad de la carretera para lo que se llama «primera y última milla» con la eficiencia y sostenibilidad del ferrocarril. Así, se contribuye a descongestionar las carreteras y tiene un impacto ambiental positivo, al reducir las emisiones.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona este sistema? De forma muy sencilla. Los trenes se convierten en una especie de ferrys, pero sobre raíles. Así, los camiones o tráilers se cargan sobre los vagones. Hay varias formulas para ello: el sistema ROLA, por el que el camión, con su cabeza tractora, sube al tren mediante una rampa y avanza por vagones especiales; el modalohr, donde los vehículos entran horizontalmente en vagones específicos, incluso con su cabeza tractora, sin grúas, y los vagones 'poche', donde se emplean grúas para cargar los remolques, sin la cabina tractora, sobre vagones.

Mientras el recorre la distancia entre origen y destino, el conductor puede viajar en un coche acondicionado dentro del mismo tren. Al llegar a destino, los camiones se bajan del tren mediante rampas, listos para continuar el trayecto por carretera.

Gijón-Valladolid

El Principado considera necesario disponer de esta infraestructura, dentro de su plan intermodal. El origen de esa autopista ferroviaria estaría en el puerto de El Musel y la ZALIA y acabaría en Valladolid. La capital pucelana, dentro de los planes del Corredor Atlántico, es un nudo de comunicaciones donde se distribuyen los tráficos procedentes del noroeste peninsular, Portugal y sur de España hacia Francia, por Irún-Hendaya. Aunque se plantea concluir en Valladolid, también se aspira a que esa autopista pueda prolongarse hasta Madrid, el gran eje del transporte ferroviario de España. De esta forma, Gijón estaría conectada con Valencia a través de una autopista ferroviaria, ya que este sistema de transporte de mercancías ya funciona entre la capital de España y la levantina. O lo que es lo mismo, el Corredor Atlántico estaría conectado con el Mediterráneo a través de una autopista ferroviaria de altas capacidades.

Pero, además, dentro del plan intermodal del Principado, esa autopista ferroviaria podría complementarse con otra, en este caso marítimo. Porque, como explicó el consejero Alejandro Calvo, el Gobierno de Asturias, junto con la Autoridad Portuaria de Gijón, trabajan con el objetivo de recuperar la autopista del mar -en 2014 se perdió la que unía Gijón con Nantes- que una El Musel con algún puerto de Europa. El de Rotterdam es una de las opciones en estudio.

Anchos y gálibos

¿Qué plazos baraja el Principado? No se plantea ninguno. Entre otras cosas porque para ser autopista ferroviaria hay que cumplir una serie de parámetros que marca la Unión Europea. Sobre todo en lo que a los anchos y gálibos de puentes y túneles se refiere. Para una autopista ferroviaria, el gálibo de carga exige un contorno de referencia de aproximadamente 4,65 metros de alto y 3,30 de ancho para líneas de nueva construcción. En líneas ya construidas donde no sea viable una nueva construcción se puede usar el contorno GEB16, con 4,32 metros de alto y techo redondeado.

En cuanto a la anchura de puentes, la distancia horizontal mínima entre el eje de la vía y los pilares o estribos del puente debe ser de7,6 metros.

Según explicó Alejandro Calvo, en estos momentos se está procediendo al análisis de gálibos y anchos de estructuras para ver las necesidades de adpatación. Algunas de las obras ya están adjudicadas para acometer esa adaptación, como son las de los túneles de Villabona o El Padrún.

El consejero insiste en la importancia que supondrá la economía de la región y la expansión de nuestras empresas disponer de autopista ferroviaria, que se encuadraría dentro de las actuaciones del Corredor Atlántico. «Ese es el futuro», reiteró.