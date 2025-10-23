Asturias tiene casi una veintena de símbolos franquistas pendientes de retirar, la mayoría propiedad de la Iglesia El Gobierno publicará un listado de vestigios de todo el país en noviembre, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador

Azahara Villacorta Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Cuando están a punto de cumplirse 50 años de la muerte de Franco en la cama, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar un catálogo de símbolos franquistas de todo el Estado. Un listado que el Gobierno publicará en el BOE en noviembre para que por fin puedan ser retirados y España quede libre de vestigios de la dictadura. Al menos, simbólicos.

Este listado estaba contemplado en la ley de memoria democrática que aprobó el Ejecutivo durante la legislatura pasada y Asturias ya ha dado pasos para hacer cumplir la ley, retirando más de un centenar de ellos y venciendo la resistencia de varios municipios que, en un primer momento, se declararon insumisos.

La prueba de que, medio siglo después, el asunto sigue levantando ampollas es la última polémica surgida en Gijón, donde la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) presentó una denuncia contra el Ayuntamiento y el Principado ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado y ante el Defensor del Pueblo por su «inacción» al mantener el monumento a «Los héroes del Simancas», ubicado en el Colegio de La Inmaculada.

Dos bandos

Y mientras FAMYR sostiene que tanto la Administración local como la regional incurren en un «flagrante incumplimiento» de sus obligaciones legales en materia de memoria democrática, el monumento continúa dividiendo a la sociedad asturiana, polarizada entre quienes defienden su demolición por exaltar el fascismo y quienes apuestan por resignificarlo y ven en el otro bando una suerte de talibanismo ideológico.

Pero, aunque resulta difícil cuantificarlos, por la variedad de tipologías y titularidad, lo cierto es que el Principado tiene en el punto de mira casi una veintena de estos símbolos, que figuran en la base de datos del Instituto de la Memoria Democrática de Asturias.

De ellos, once se encuentran «en proceso» de retirada, repartidos por Cangas de Onís, Gozón, Llanera, Piloña, Siero, Caso, Oviedo y Tineo. La inmensa mayoría, pertenecientes a la Iglesia. Y a ellos hay que sumar otros seis en la categoría de «pendientes»: el monumento a los fallecidos en el asedio al cuartel de Simancas, ahora en la picota, al que se suman los monolitos de la plaza del Fresno, en Oviedo, una estela nazi en Parres, dos cruces en Ibias y Aller y el monumento a los caídos que sigue en Ribadedeva.