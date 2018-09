Una empresa gallega dice que no cederá a «amenazas» y que seguirá usando la botella de sidra 'molde de hierro' Lagar de Ribela seguirá utilizando ese modelo, al menos hasta el final de existencias EUROPA PRESS Jueves, 20 septiembre 2018, 13:15

La empresa Lagar de Ribela, con sede en Galicia y que embotella sidra natural con el diseño de botella 'molde de hierro', seguirá utilizando ese modelo, al menos hasta el final de existencias, según ha confirmado su responsable, Jesús Armenteros. El empresario ha dicho que no tiene previsto ceder a las «amenazas» que ha recibido por parte de una asociación asturiana, que le ha exigido que deje de usar ese diseño.

Las declaraciones de Armenteros se producen días después de que haya trascendido la sentencia juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander que da la razón a un productor de sidra cántabro que usa el mismo modelo. La Asociación Sidra Asturiana (ASSA) había acudido a los tribunales para que se lo prohibieran, argumentando que ese diseño sólo puede usarse por productores de sidra asturiana y diciendo que estaba registrado a su nombre. El juez no lo entendió así en una sentencia que ahora la asociación ha decidido recurrir ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

Armenteros ha dicho que él también ha recibido «advertencias» y «burofax» para que dejase de usar ese modelo de botella. «Les respondí que no me presionaran, que no me acosaran», ha explicado.

Considera que no esa asociación no tiene derecho a exigirle algo así, más aún cuando ya existe una sentencia judicial que deja claro que el diseño no pertenece a ASSA. Dice que él no busca copiar a nadie, ya que tiene un producto propio, ecológico, e insiste en que ninguna asociación le puede impedir comercializarlo.

El empresario ha dicho que la botella se fabrica en Portugal y que cualquiera puede adquirirla. Defiende su derecho a utilizarla como envase para la sidra natural que produce, al no haber patente alguna sobre ese modelo de botella. «No sé, es como si una asociación dijese que es dueña del formato de la botella de cerveza de tercio...», ha reflexionado, añadiendo que las formas de ASSA «no son correctas».

No descarta en un futuro utilizar otra botella, pero no porque se lo exija ASSA, sino por criterios comerciales. «Nuestro precio cuadriplica el de otras sidras de la competencia, así que podríamos replantearlo, al ser envases similares en los lineales de los supermercados», ha indicado.

En línea con los argumentos del productor cántabro, Armenteros sostiene que es un error plantear este asunto en término de «guerra entre territorios», entre Asturias y Cantabria o entre Asturias y Galicia. Lo que sucede, ha dicho, es un conflicto entre una asociación que pretende monopolizar el uso de un modelo de botella y productores que buscan sacar sus productos adelante.

El propietario de Lagar de Ribera ha dicho que tiene una «excelente» relación y de amistad con productores asturianos, con los que tiene oportunidad de compartir experiencias en eventos. «Ningún productor asturiano a nivel personal me ha mostrado ningún tipo de reticencia a lo de la botella», ha señalado. Ha citado la Feira da Sidra que se celebra en A Estrada a comienzo de junio, ya desde hace ocho años, donde participan productores de sidra de diferentes territorios.