Atención Primaria reclama triaje de casos y la figura de coordinador de centro de salud La consejería de Salud convoca a los médicos para una reunión el martes tras la misiva crítica firmada por 438 profesionales Concentración de médicos de Atención Primaria frente a la sede de Presidencia el 20 de mayo. / Lorenzana CHELO TUYA GIJÓN. Jueves, 3 junio 2021, 01:05

«Consejero, protéjanos en lugar de echarnos encima a la población». La respuesta del aludido, Pablo Fernández, titular de la Consejería de Salud, a la petición realizada en una misiva por 438 médicos de Atención Primaria ha sido mantener un encuentro con ellos el próximo martes. «Sabemos que ese día hay una reunión, aunque no sabemos si será para tratar los problemas que tenemos en Atención Primaria».

Así lo asegura Alfonso García Viejo, médico de Atención Primaria que encabeza la citada misiva, que ayer adelantó EL COMERCIO. En el encuentro, le dirán a Fernández lo que ya le pusieron por escrito. Que el triaje de casos «es imprescindible, desde ya mismo» y le exigirán la creación de la figura «de coordinador o director de centro de salud. La V (con cabecera en Gijón) es el único Área Sanitaria con esa figura en cada centro de salud. En 30% de la región no existe». Sin olvidar, «más contrataciones. Hay que preguntarse por qué de los 27 MIR que tenemos, 17 han decidido irse de Atención Primaria».

Cincuenta llamadas al día

Recuerda García Viejo que «hemos atendido presencialmente durante toda la pandemia», por lo que lamenta que «se transmita otra idea a la población». Su experiencia diaria es «atender más de 50 llamadas, además de casos presenciales. Las llamadas implican un proceso complejo, para dar con el paciente, interpretar lo que necesita y darle la mejor atención posible».

Como en la misiva, García Viejo recuerda la grave falta de personal que sufre ahora mismo la llamada puerta de entrada al sistema de salud público. «hay centros que, la mayor parte del tiempo, tienen sin cubrir 3 o 4 consultas», que «no se pueden abrir todos los puntos de urgencias» y eso, pese a que «los profesionales han trabajado más que nunca en el último año».

El Sindicato Médico de Asturis (Simpa) cifró en 200 los médicos de Primaria que se jubilarán hasta 2023 «sin que haya tasa de reposición». Una cifra inalterable, ya que, tras la presión de la covid, la mayoría de los médicos con opción a prorrogar su vida laboral tras la jubilación deciden rechazar la opción de continuar. El Simpa está convencido de que este verano habrá centros de salud que no puedan abrir por falta de médicos.

«La situación es insostenible, se pongan como se pongan», señalaba ayer García Viejo que apunta como única reacción al escrito «la reunión para el próximo martes».

«Hasta dudas del paro»

Necesita, en su opinión, la Atención Primaria «una política adecuada» que, lamenta, «no se ha realizado en los últimos veinte años». Como prueba, la figura del coordinador «que fue un proyecto del consejero Francisco Bustos. Está en un cajón desde entonces y siempre dicen que lo sacarán, pero no lo hacen».

Sin esa figura, afirma, «la gestión es imposible, como también sin el triaje». Explica él que «en ningún caso queremos los médicos sobrecargar a otros profesionales, simplemente que creemos que a la consulta deben llegar los casos clínicos, pero no, por ejemplo, dudas sobre la cartilla del paro o sobre documentación sanitaria», algo que, afirma, «nos ocurre a diario».

Por eso, proponen «un equipo de administración que realice el filtro», lo que, explica, «no es ninguna novedad. ¿Alguien se imagina que en las urgencias hospitalarias no haya triaje?», por no hablar de que «durante la pandemia, con las consultas telefónicas, ya se hacía parte de ese filtro». También plantea que se dote de más competencias «a los profesionales de enfermería», para que puedan tomar decisiones «para las que están de sobra preparadas, pero que sin que ahora puedan ejecutarlas al no tener habilitadas las competencias».