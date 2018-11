«Si no la 'aterrizan' en cosas concretas el área central terminará en una estantería» Areso, iniciando la conferencia junto al presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres. / H. ÁLVAREZ El exalcalde de Bilbao Ibon Areso aporta sus recetas y avisa: «El Guggenheim nunca habría salido con un referéndum. El 95% se oponía a él» R. MUÑIZ OVIEDO. Miércoles, 7 noviembre 2018, 04:08

Desde que en 1981 el estatuto de autonomía recogiera la opción de constituir un área metropolitana, Asturias no había estado tan cerca de lograrlo. Tras años de debate, el consejero Fernando Lastra y cinco alcaldes ultiman la firma de un convenio con el que nacería este ente, llamado a coordinar a todas las administraciones que trabajan en un territorio donde se concentra el 80% de la población. La música suena bien pero «pueden ustedes hacer la planificación más bonita del mundo que si no 'aterrizan' el área central, no hacen luego cosas concretas para que los ciudadanos le den credibilidad, terminará en una estantería».

El consejo es de Ibon Areso, hombre de currículum doble. Fue arquitecto, director de la oficina que se encargó del plan urbanístico que transformó Bilbao. Del escalafón técnico saltó al político, convirtiéndose en viceconsejero y alcalde de la ciudad durante año y tres meses. Esa experiencia es la que buscaba la Cámara de Oviedo, cuando le invitó a que diera ayer una charla sobre la experiencia vasca y las lecciones a sacar para el área central asturiana.

«No seré políticamente correcto», previno Areso antes de cuestionar uno de los credos de las políticas públicas: «Se habla mucho de participación, pero eso puede ser esterilizante, impedir que se hagan cosas. El Guggenheim nunca se había hecho con ello. En un referéndum saldría que el 95% de la gente se oponía a él».

«Tuvimos líderes y los machacamos; hay que dejar atrás el cainismo», insta Monteserín

«Una ciudad marrón»

Hay que situarse en el momento. Tras siglo y medio de industria, las grandes factorías echaban el cierre, dejando «una ciudad marrón, sucia, fea. No teníamos una ría, teníamos una cloaca navegable, sin vida dentro». El paro era del 25% en la villa y excedía del 30% en los alrededores. Corría la heroína y la depresión. «La gente entendía que en esa situación los recursos públicos estaban para sostener el aparato productivo, que gastar 133 millones de euros en un centro cultural suponía una frivolidad». Pese a ello, los técnicos encontraron aval político para ese desembolso tan impopular. «El ayuntamiento puso el suelo y la Diputación y el Gobierno vasco se repartieron a medias los 133 millones. Ahora el centro produce a la sociedad ingresos por 240 millones, y esa riqueza permitió a las administraciones recuperar lo invertido vía impuestos en cinco años».

El arquitecto retó a los políticos presentes en su conferencia a que arriesgaran, y ejercieran de líderes. «La participación no está bien resuelta; si haces una consulta en un barrio salen cosas distintas a si encargas a la universidad un estudio sociológico de ese mismo sitio. En la participación al final solo participan unos pocos», reflexionó.

Arquitectos internacionales

Areso señaló como una de las claves que «la ciudad estaba muerta, se nos caía. En ese contexto no hay margen para la trifulca política; tienes que hacer algo. Ustedes aquí no están en esa situación». El conferenciante animó a no dejarse tampoco deslumbrar. «Durante un tiempo el Guggenheim lo fagocitó todo; parecía que bastante con poner un museo para resolver todos los problemas de un sitio, y la realidad es más compleja», indicó.

En su caso la revolución principió ampliando el puerto de forma que se sacaran de la villa las actividades ligadas a él. Con ese espacio y el que dejaba la industria pesada al cerrar se practicó una profunda regeneración urbana. «Nos preocupamos de tener arquitectos internacionales», anotó. Surgen así parques, edificios de relumbre, paseos junto a la ría, aparcamientos subterráneos. Una inversión millonaria «en la que tuvimos suerte; fue antes de la crisis, sacamos 1.045 millones con las plusvalías o especulación pública», reconoció.

La charla contó con activistas, empresarios, arquitectos, representantes del Principado, el director de EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, y y entre otros, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien también buscó paralelismos: «Nosotros perdimos 13.500 puestos en cinco años. No teníamos fondos mineros, nos tuvimos que reinventar. Ahora somos entusiastas del área central porque solos somos muy pequeños para sobrevivir, pero debemos apartar los cainismos. En otros sitios, ha habido sobrecostes, pero solo en El Musel nos los tiramos a la cabeza».