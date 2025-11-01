El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cabecera de la manifestación contra el peaje del Huerna, en la calle Uría, hace dos semanas. Álex Piña

Aucalsa y otros tres peajes han ganado ya 1.424 millones con la privatización que la UE ve ilegal

El consorcio liderado por Sacyr pagó en 2003 a la SEPI 1.586 millones en una operación que veía «muy rentable». El 33% de lo que recaudan lo retiran como beneficio

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:30

Comenta

«Sigue el rastro del dinero». Ese es el consejo que el informante 'garganta profunda' dio a Bob Woodbard y Carl Bernstein y que ... les puso sobre la pista de lo que acabaría siendo el 'caso Watergate' y el fin de la presidencia de Richard Nixon. Desde entonces «sigue el rastro del dinero» es una máxima que aplican periodistas y policías cuando afrontan una investigación. Trasladarlo al conflicto abierto con la autopista del Huerna (AP-66, Campomanes-León) depara no pocas sorpresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  4. 4 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  5. 5 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  6. 6 Un incendio obliga a confinar a los vecinos de todo un edificio en Ceares, en Gijón
  7. 7 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  8. 8 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  9. 9 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  10. 10 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aucalsa y otros tres peajes han ganado ya 1.424 millones con la privatización que la UE ve ilegal

Aucalsa y otros tres peajes han ganado ya 1.424 millones con la privatización que la UE ve ilegal