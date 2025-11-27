'Milagro económico' en el Huerna: Aucalsa gana aún más este año pese a las obras y una leve pérdida de clientes

Las obras para modernizar los túneles de la autopista del Huerna (AP-66, Campomanes-León) imponen desde el verano cortes de calzada y limitaciones ... de velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Esa pérdida de prestaciones apenas está restando tráfico a la conexión. Hasta el 30 de septiembre Aucalsa registraba un promedio de 9.302 usuarios al día, lo que supone apenas un 0,2% menos que en el mismo periodo del pasado año. Los datos de la concesionaria sugieren que con todo, gracias al incremento de las tarifas la empresa está ganando facturación. En el primer semestre de este ejercicio alcanzó unos ingresos por importe de 23,735 millones, lo que mejora un 5,36% la cosecha lograda en los seis primeros meses de 2024.

Gracias a su contención de costes, Aucalsa presenta un Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 15,9 millones en el primer semestre de este año, lo que mejora en un 8% el resultado del mismo periodo de 2024.

Los datos proceden del folleto que Audasa, la concesionaria de la AP-9 gallega, ha registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores para proceder a una emisión de obligaciones de 63,4 millones. La operación se lanza con la garantía de Ena Itinere, sociedad matriz de Audasa y Aucalsa, entre otras concesionarias.

El documento reconoce ante los inversores que la empresa es consciente de que la Comisión Europea impulsa un procedimiento de infracción contra España al considerar que las prórrogas de la AP-9 y el Huerna, así como su posterior proceso de venta, vulneraron directivas comunitarias. «A título informativo» la empresa recuerda las «etapas« que aún le quedan al proceso, entre las que está que Bruselas acuda al Tribunal de Justicia de la UE »sin que exista un plazo formal«; caso de victoria de la Comisión recuerda que la primera sentencia es »meramente declarativa«, y solo si nada cambia y Bruselas recurre a los jueces llegaría una sentencia con multa.

Riesgo controlado

Ena reconoce entre los riesgos que afronta Audasa (y que son extensibles a Aucalsa) la resolución del contrato mediante un rescate. Ese trámite exige según la actual legislación «la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente». Cualquier modificación o terminación del contrato implicaría «el derecho de la sociedad concesionaria a ser debidamente compensada e indemnizada», previene

En el caso de Audasa, ese pago ya se avanza que sería «significativamente superior al importe actual de su deuda», situado en los 1.000 millones. En el caso de Aucalsa está en los 271 millones. Esta es una de las razones por las que la sociedad matriz tiene pocos incentivos para usar sus beneficios para reducir una deuda que, caso de rescate, le sería amortizada por el Estado, y prefiere maximizar sus ganancias.