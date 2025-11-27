El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un turismo circula por el viaducto Ingeniero Carlos Fernández Casado, en el Huerna. Damián Arienza
Peaje en Asturias

'Milagro económico' en el Huerna: Aucalsa gana aún más este año pese a las obras y una leve pérdida de clientes

La sociedad matriz de la concesionaria recuerda que el procedimiento de la UE que considera ilegal el peaje aún le quedan varias etapas «sin plazos», y que en caso de rescate deberá ser «debidamente indemnizada»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

Las obras para modernizar los túneles de la autopista del Huerna (AP-66, Campomanes-León) imponen desde el verano cortes de calzada y limitaciones ... de velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Esa pérdida de prestaciones apenas está restando tráfico a la conexión. Hasta el 30 de septiembre Aucalsa registraba un promedio de 9.302 usuarios al día, lo que supone apenas un 0,2% menos que en el mismo periodo del pasado año. Los datos de la concesionaria sugieren que con todo, gracias al incremento de las tarifas la empresa está ganando facturación. En el primer semestre de este ejercicio alcanzó unos ingresos por importe de 23,735 millones, lo que mejora un 5,36% la cosecha lograda en los seis primeros meses de 2024.

