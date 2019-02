La Justicia archiva la causa contra un cura asturiano por abusos sexuales al prescribir el delito

En 2016, V. C. R. y su hermana acudieron al juzgado de Instrucción número 1 de Villaviciosa para denunciar los abusos sexuales que aseguran haber sufrido por parte de un cura, E. V. M. S., durante su infancia. Los hechos ya habían sido denunciados en 1997, pero en aquel momento la Fiscalía los desestimó por motivos que se desconocen. No fue distinto hace tres años, cuando a pesar de la verosimilitud del testimonio ofrecido por las víctimas, la magistrada establecía que los delitos habían prescrito al haber transcurrido más de quince años desde que hubieran podido ser cometidos por última vez. Ahora, la Audiencia Provincial ha escrito el último capítulo de esta historia al considerar válida la justificación de aquella resolución, por lo que desestima de forma definitiva el recurso interpuesto por la defensa de la víctima.

Ambos autos se acogen a que los hechos habrían comenzado a ocurrir en torno a 1988, teniendo lugar hasta 1996. Por ello, se debe aplicar a este caso el Código Penal de 1995, el cual comenzó a regir en mayo de 1996. En su artículo 131 es donde se establece un plazo de prescripción de diez años para los delitos castigados con penas de más de cinco años de prisión y menos de diez y de quince años para los sancionados con condenas de más de diez años de cárcel y menos de quince, comenzados a contar, para el caso de los delitos continuados, desde el día en que se realizó la última infracción.

«Ello implica que, debido al transcurso de casi veinte años hasta la fecha de la interposición de la querella, el presunto delito se declara prescrito», se explica en el auto. Tras la primera resolución del juzgado de Villaviciosa, la defensa de las denunciantes, encabezada por la letrada Ana María González, había centrado su recurso en que los delitos de abusos sexuales continuados denunciados debían computarse desde el día en que ambas alcanzaron la mayoría de edad. Una circunstancia que ahora sí está recogida tras la nueva modificación del Código Penal, pero cuya aplicación desestima la Audiencia al considerarla «posterior y desfavorable al reo» pues fue introducida en 1999, resultando por ello inaplicable con carácter retroactivo.

«Afirmaba que era una enseñanza, dejó de hacerlo porque me dijo que me hacía mayor», contó V. C. R.El religioso fue retirado de sus funciones en Villaviciosa en 2012 y trasladado a Pola de Siero el año pasado