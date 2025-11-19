La Audiencia Provincial absuelve a Laureano Oubiña por falta de pruebas contundentes La 'Operación Matta' contra el tráfico de drogas permitió a finales de 2017 la detención de 18 personas en Asturias

La Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto a Laureano Oubiña (Pontevedra, 1946), también conocido como 'El Pajarito', por falta de pruebas contundentes, respecto a las acusaciones de narcotráfico en el marco de la 'Operación Matta'. La magistrada María Luisa Barrio, fundamentó el fallo en que «el resultado de las pruebas practicadas no permite alcanzar a este tribunal el grado de certeza que toda sentencia penal condenatoria requiere».

La 'Operación Matta' contra el tráfico de drogas permitió a finales de 2017 la detención de 18 personas en Asturias, tras lo que se consideró desarticulada una organización dedicada a la introducción y distribución de cocaína y hachís en el Principado.

A Laureano Oubiña se le acusaba de un delito contra la salud pública. La sentencia, firmada el 13 de noviembre, ha condenado, no obstante, a otros veinte procesados por el mismo delito, por su pertenencia a grupo criminal y por blanqueo de capitales.

Respecto a Oubiña, aunque se reconoce que estuvo en contacto con Carlos de la Mata incluyendo dos encuentros personales en un restaurante de Vilanova de Arosa, estos contactos «no fueron razón suficiente para deducir su participación en el delito imputado».

La acusación de que Laureano Oubiña fue el suministrador de la cocaína intervenida en esa operación, se basa en lo que el Tribunal ha calificado como «meras sospechas o conjeturas». En cuanto a otro de los acusados, José María A.M., éste también fue absuelto del delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal. La sentencia indica que no resultó acreditado que realizara una transferencia de 11.000 euros con la intención de introducir dicha cantidad, procedente de actividades ilícitas, en el circuito financiero.

La versión de éste último relativa a que el ingreso correspondía a una operación real de compraventa de vehículos cuenta con «el suficiente respaldo probatorio». La sentencia condena, por su parte, a otros procesados implicados en los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Dilaciones indebidas para todos los acusados

La mayoría de estos acusados reconocieron plenamente la realización de la conducta que les era imputada durante el acto del plenario. Entre los condenados, tres de ellos fueron hallados responsables de un delito contra la salud pública agravado por la notoria importancia de la sustancia y por ser miembros de una organización delictiva.

La sentencia acordó el decomiso de los efectos intervenidos a los condenados y la estimación de la acción de decomiso autónomo sobre los bienes ocupados a dos fallecidos. Sin embargo, como consecuencia de la absolución, se acordó dejar sin efecto todas las medidas cautelares adoptadas contra Laureano Oubiña y José María A.M.

El Tribunal apreció la atenuante «muy cualificada» de dilaciones indebidas para todos los acusados, dado que la causa se prolongó por más de ocho años (desde junio de 2017 hasta el enjuiciamiento en septiembre de 2025).

