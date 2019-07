Aumentar la escolarización de niños de dos años, «un desafío para el Principado» La Consejería de Educación reconoce la necesidad de incrementar las inscripciones en Infantil O. ESTEBAN GIJÓN. Sábado, 6 julio 2019, 02:39

«En general, Asturias presenta mejores números que España en todos los indicadores, salvo en la población de dos años escolarizada y la participación de las personas adultas en el aprendizaje permanente». La comunidad considera que ha superado con buena nota el último seguimiento de los objetivos educativos que la Unión Europea se ha marcado para el año 2020. Aunque no se han alcanzado aún la mayoría, si se han dado pasos de mejora y, sobre todo, la región está por encima de las medias del país.

Cuando el Principado firmó la concertación social de 2016-2019 se comprometió a hacer un seguimiento de los indicadores educativos y, de forma semestral, se publican los resultados. La Consejería de Educación acaba de compartir el último informe. Los objetivos son el aumento de la escolarización temprana, la disminución del abandono educativo temprano, el aumento de las tasas de graduados, la mejora del rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias en los jóvenes de 15 años, el incremento de la participación de las persona adultas en el aprendizaje permanente y la mejora de las tasas de empleo de las personas graduadas recientes en Educación Secundaria postobligatoria. Además, España sumó dos objetivos más a los marcados por Europa: aumentar la tasa bruta de titulados en ESO, así como de titulación en Bachillerato y FP de Grado Medio.

Asturias va por buen camino. Por ejemplo, en el abandono temprano, población de entre 18 y 24 años que no ha completado la Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo que se marcó Europa fue bajar del 10% y en Asturias se fijó el 12% y ha logrado el 12,6%, «mejorando en algo más de cinco puntos porcentuales el promedio de España y acercándose a la media de la UE». En tasas de educación terciaria, el objetivo es llegar al 60%; estamos en el 52,1%. España se marcó una meta mucha más baja, del 44% , y no lo ha alcanzado. Y en Europa es aún menor. Según el informe de la consejería, mejorar las cifras «pasa por aumentar las tasas de titulación en FP de Grado Superior, ya que la proporción de personas tituladas en Educación Universitaria es alta, incluso para el contexto europeo».

Hay cuestiones que mejorar, como lograr que el porcentaje de alumnos de 15 años que no alcanza el nivel definido en Lectura y Matemáticas sea inferior al 12% y en Ciencias, del 10%. Datos no logrados, pero que son mejores que la media europea y española. «El desempeño educativo del alumnado asturiano no desmerece en absoluto el nivel de la OCDE», concluye el Principado. Dos son los asuntos que más se le resisten a Asturias. La primera, la participación en Infantil, que «sigue siendo un desafío en Asturias». En España, el 60,1% de los niños de esa edad acuden a escuelas infantiles; en Asturias, el 33,4%. La otra, la participación de personas adultas en el aprendizaje permanente, «el único donde Asturias se encuentra por debajo del promedio de España». Solo un 8,6% de la población de 25a 64 años ha recibido en las últimas semanas formación.