El aumento de plantilla reducirá a doce los médicos con más de 1.500 pacientes
El consejero de Sanidad garantiza que «antes de 2022» se cumplirá el objetivo del ministerio de limitar los cupos en Atención Primaria

La próxima aprobación de plantilla orgánica en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la ampliación de personal que llevará aparejada permitirá al Principado reducir el número de médicos de Atención Primaria que en la actualidad cuentan con cupos por encima de los 1.500 pacientes de veintidós a doce. De esa docena, siete están por encima de las 1.600 tarjetas sanitarias, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad. El marco estratégico de la Atención Primaria que ayer salió adelante en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud contempla que en el horizonte de 2022 los cupos máximos de los médicos de familia sean de 1.500 pacientes y los de los pediatras, de mil. «Nosotros lo cumpliremos mucho antes», garantizó el consejero asturiano, Francisco del Busto, al término de la reunión.

Otras de las medidas que contempla el plan del ministerio para revitalizar e impulsar la Atención Primaria son garantizar que los centros de salud den las citas médicas no urgentes en menos de 48 horas, facilitar el acceso de los médicos y los pediatras a pruebas diagnósticas en similares condiciones a las que tienen los profesionales hospitalarios o lograr una dotación de recursos necesaria para que las urgencias de baja y moderada complejidad puedan ser resueltas en los centros de salud. Se marca como objetivo también convocar una oferta pública de empleo (OPE) al menos bienal, con el fin de alcanzar una tasa de temporalidad inferior al 8%, identificar zonas especiales de salud para la contratación de profesionales y establecer un plan de sustituciones ampliando horarios de forma voluntaria y retribuida.

La reunión de ayer no estuvo exenta de polémica. Si el consejero gallego ya anunciaba por la mañana que no tenía intención de acudir, sus colegas de Andalucía, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Murcia -todos ellos del PP- optaron por levantarse y abandonar la sala una vez concluida la exposición de la ministra, la asturiana María Luisa Carcedo. Era su forma de criticar un encuentro convocado «pocas horas del inicio de la campaña electoral» y un documento que, a su juicio, «adolece de defectos» y carece de dotación presupuestaria. Ésta no está concretada porque depende de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, pero «sí existe un compromiso de financiación del ministerio», contrapuso Del Busto, quien remarcó que la estrategia de Atención Primaria «sigue adelante».