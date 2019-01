El sector confía en que el etiquetado del origen de la leche aumente las ventas Los ganaderos esperan que la medida ayude a lograr un «precio justo» y la Interprofesional Láctea destaca que potenciará el consumo SARA G. ANTÓN GIJÓN. Miércoles, 23 enero 2019, 03:17

El consumidor podrá saber dónde fue ordeñada la vaca cuya leche está comprando. Tanto si lo que va a consumir es leche como alguno de sus derivados, yogur, nata, lactosueros, mantequillas, quesos y requesón, entre otros. La normativa que obliga a indicar el país de origen de los lácteos en el etiquetado entró ayer en vigor y ha generado grandes expectativas en el sector, que confía en que sea un factor que ayude a lograr un «precio justo» para este producto para los ganaderos.

Con el real decreto se regulará durante dos años que se recoja en el etiquetado de manera obligatoria dónde se obtuvo la leche y el país en el que se transformó. Incluso, abre la posibilidad a que las empresas alimentarias añadan más información, es decir, que concreten más el lugar de procedencia de la leche, indicando el nombre de la región o del territorio. Datos que se consideran facilitarán el derecho a la elección de compra de los consumidores.

El sector cree que la adecuada indicación de la procedencia de la leche favorecerá un incremento de las ventas. La Organización Interprofesional Láctea (Inlac) confía en que se produzca ese aumento y recuerda que el consumidor español prefiere adquirir leche de origen nacional, algo que hasta ahora era complicado de hacer porque esa información no salía en el etiquetado. Ahora irá cerca de la lista de ingredientes, con caracteres del mismo tamaño y color, establece el Real Decreto 1181/2018.

En la información del producto, además del país, se podrá incluir la región o comarca

«Contentos, pero a medias», planteaban, por su parte, en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Aplauden esta medida, «por la que hemos luchado mucho», pero puntualizan que la satisfacción no puede ser completa dado que en España se siguen cerrando explotaciones a causa de la ausencia de «precios justos». Así las cosas, UPA advierte de que la norma del etiquetado no servirá «de nada si no se llega a un precio justo que permita a los productores lácteos vivir dignamente».

El precio en origen de la leche de vaca en España bajó un 0,59 % en noviembre de 2018 respecto al mismo mes del año anterior, con 0,333 euros/litro de media, frente a los 0,335 euros/litro de noviembre de 2017. Son datos del informe de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche, publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que se recoge que en Asturias fue de 0,350, ligeramente por encima de la media. Galicia tenía el precio más bajo (0,319) y Canarias la mayor cotización (0,449 euros).

La entrega de leche de vaca a la industria por parte de los ganaderos asturianos ascendió en los ocho primeros meses de la campaña 2018-2019, iniciada en abril, a 375.828 toneladas ajustadas por materia grasa. Este volumen representa un descenso del 0,25% respecto al mismo periodo de la anterior campaña, según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Las entregas de los ganaderos asturianos representan en torno al 7,8% del total nacional.